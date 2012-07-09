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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Томь
Ротор - Томь: обзор матча 09 июля 2012
Ротор
09.07.2012, понедельник, 21:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
1 : 0
Завершен
Томь
18'
А. Ставпец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Томь
Желтая карточка
Д. Пчелинцев
90'
Замена
С. Шумилин
️️️️
А. Пугин
85'
80'
Замена
Р. Сабитов
️️️️
Ю. Петраков
79'
Замена
К. Погребняк
️️️️
В. Строев
Замена
Д. Гузь
️️️️
А. Ставпец
77'
Желтая карточка
А. Малыгин
65'
Замена
С. Фомин
️️️️
А. Нечаев
63'
Замена
А. Арлашин
️️️️
А. Рылов
52'
Желтая карточка
А. Ставпец
45'
42'
Желтая карточка
Ю. Петраков
Желтая карточка
А. Рылов
22'
ГОЛ! 1:0!
А. Ставпец
Пас отдал
А. Пугин
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
2
Илья Ионов
ЦЗ
3
Николай Олеников
ЦЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
18
Александр Нечаев
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Томь
18
Петр Вашек
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
22
Пламен Николов
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
2
Александр Димидко
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
32
Никита Баженов
ПП
77
Юрий Петраков
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
Ротор
1
Александр Малышев
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
27
Андрей Арлашин
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
99
Сергей Шумилин
ЦФ
Томь
31
Виталий Астахов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
3-5-2
31
Пчелинцев
2
Ионов
3
Олеников
6
Малыгин
17
Пугин
7
Зинин
47
Глушков
58
Рашевский
10
Рылов
18
Нечаев
16
Ставпец
4-4-2
18
Вашек
26
Строев
22
Николов
8
Омельянчук
2
Аравин
77
Петраков
32
Баженов
2
Димидко
15
Сорокин
16
Хазов
26
Черевко
10
Рылов
27
Арлашин
27
Арлашин
10
Рылов
17
Пугин
99
Шумилин
99
Шумилин
17
Пугин
16
Ставпец
55
Гузь
55
Гузь
16
Ставпец
18
Нечаев
4
Фомин
4
Фомин
18
Нечаев
77
Петраков
34
Сабитов
34
Сабитов
77
Петраков
26
Строев
9
Погребняк
9
Погребняк
26
Строев
Остались в запасе
Ротор
Томь
1
Александр Малышев
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
31
Виталий Астахов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Остались в запасе
1
Александр Малышев
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
Остались в запасе
31
Виталий Астахов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Ротор - Томь
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
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0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
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