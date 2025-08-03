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Дмитрий Радченко
Новости
Дмитрий Радченко - новости
Завершил карьеру
2 декабря 1970 (55)
| Нападающий
187 см | 80 кг
Россия
Статистика
Новости
Радченко допустил, что Соболев выиграет конкуренцию у Дурана
14 февраля
3
Экс-игрок «Зенита» – о Дивееве: «Есть очень большие сомнения»
18 января
«Шоу продолжается»: экс-игрок «Спартака» высказался о назначении Карседо
18 января
8
Радченко назвал самую популярную команду России
2025.08.03 00:37
7
Радченко – о споре Соболева и Радимова: «Ящик пива – серьезная мотивация для Александра!»
2025.06.26 12:19
Станковича уличили в ошибках в 1-м сезоне со «Спартаком»
2025.05.31 12:39
8
Радченко – о «Спартаке»: «Это была лучшая команда и без трансферов на вход»
2025.02.23 18:01
5
Радченко сказал, за счет чего Соболев может выиграть конкуренцию у Кассьерры и Гонду
2024.10.20 18:15
4
Радченко сказал, что было бы, окажись «Зенит» на месте загребского «Динамо»
2024.09.18 12:07
23
Радченко сказал, подойдет ли Джикия «Зениту»
2024.06.10 11:08
2
Радченко объяснил, почему «Зенит» подписывает бразильцев
2024.01.09 13:06
5
Радченко: «Не думаю, что «Зенит» будет тратить средства, чтобы кого-то ослабить»
2024.01.05 14:02
38
Радченко пояснил смысл перехода Педро в «Зенит»
2024.01.05 13:01
2
Радченко предложил Захаряну попросить совета у Хвичи
2023.12.13 09:25
1
Игнатьев рассказал, как у Цымбаларя сорвался контракт с китайским клубом
2023.10.27 12:24
1
Экс-игрок «Спартака» назвал ключевую ошибку Абаскаля в матче с «Зенитом»
2023.08.21 15:30
8
«Меня тоже называли Царем в Испании». Радченко – о прозвище Мостового
2022.11.19 09:18
3
Радченко: «Зенит» Семака – лучшая российская команда в 21-м веке»
2022.11.03 14:21
9
Радченко назвал условие, при котором сборную России допустят к международным турнирам
2022.09.21 18:35
13
Радченко: «Зенит» способен взять шесть очков в матчах с «Брюгге»
2020.10.20 10:59
21
Радченко: «Смолов совершил ошибку, вернувшись в Россию. Ему это аукнется»
2020.04.09 15:27
1
Радченко: «Вылет «Зенита» от «Фенербахче» будет неудачей, но не сильным провалом»
2019.02.20 18:48
7
Радченко: «В матче с Чехией Ионов был лучшим на поле»
2018.09.11 06:53
Радченко: «Иньеста еще может играть на высоком уровне. Хотел бы видеть его в «Зените»
2018.05.22 15:58
12
Радченко назвал «Реал» главным фаворитом Лиги чемпионов
2018.04.10 08:54
Радченко назвал «Зенит» фаворитом в паре с «Селтиком»
2017.12.12 10:54
2
Радченко не считает Снейдера и Балотелли «сбитыми летчиками»
2017.12.12 06:41
1
Радченко: «Если «Спартак» пропустит быстрый гол, то трагедии не произойдет»
2017.12.06 10:42
2
Радченко ждет победы «Спартака» над «Ливерпулем» за счет активной атаки
2017.12.06 08:16
7
Радченко: «Раньше играли на полях без искусственного подогрева по колено в снегу»
2017.11.22 06:49
1
1
2
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