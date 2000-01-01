|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак
|14
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.1993
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|0:0
|Спартак (Москва)
|07.08.1993
|1' -90'
|Асмарал (Москва)
|0:3
|Спартак (Москва)
|03.08.1993
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:1
|Ротор (Волгоград)
|25.07.1993
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|6:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|21.07.1993
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:0
|Уралмаш (Екатеринбург)
|17.07.1993
|1' -90'
|Уралмаш (Екатеринбург)
|2:8
|Спартак (Москва)
|13.07.1993
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|2:2
|Спартак (Москва)
|02.07.1993
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:0
|Локомотив (Москва)
|12.03.1993
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|0:2
|Спартак (Москва)
|08.03.1993
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Спартак (Москва)