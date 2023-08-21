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    • Экс-игрок «Спартака» назвал ключевую ошибку Абаскаля в матче с «Зенитом»

    Экс-игрок «Спартака» назвал ключевую ошибку Абаскаля в матче с «Зенитом»

    Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Радченко прокомментировал победу «Зенита» над московским клубом в 5-м туре РПЛ.

    «Зенит» переиграл «Спартак», потому что очень хорошо играет такие принципиальные матчи. «Зенит» был увереннее «Спартака» и контролировал игру на протяжении всего матча.

    Также одна из основных причин поражения «Спартака» – это ошибка тренерского штаба с выбором тактики, схемы и основного состава на игру. Это не сработало», – сказал Радченко.

    • «Зенит» выиграл со счетом 3:1.
    • Спартаковцы забили единственный гол с пенальти.
    • До этого матча они отличились 11 голами в 4 турах РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8584

      nik55 23 минуты назад

      тренерский штаб на выход

      0
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      Рейтинг: +13122

      Вомбат 1 час назад

      Более точно про Радченко: бывший игрок Зенита и Спартака, родившийся в Ленинграде, но ныне проживающий в Москве.

      1
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      Рейтинг: +6112

      Павелий > Вомбат 16 минут назад

      Сомневаюсь. Он с 2010 года (с перерывами) работет в академии Зенита, сейчас Начальник отдела индивидуальной подготовки. И во всех интервью топит именно за Зенит.

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      Рейтинг: +25047

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Осталось ошибиться только с выбором погоды. )))

      1
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