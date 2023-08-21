Экс-игрок «Спартака» назвал ключевую ошибку Абаскаля в матче с «Зенитом»

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Радченко прокомментировал победу «Зенита» над московским клубом в 5-м туре РПЛ.
«Зенит» переиграл «Спартак», потому что очень хорошо играет такие принципиальные матчи. «Зенит» был увереннее «Спартака» и контролировал игру на протяжении всего матча.
Также одна из основных причин поражения «Спартака» – это ошибка тренерского штаба с выбором тактики, схемы и основного состава на игру. Это не сработало», – сказал Радченко.
- «Зенит» выиграл со счетом 3:1.
- Спартаковцы забили единственный гол с пенальти.
- До этого матча они отличились 11 голами в 4 турах РПЛ.
Источник: «Чемпионат»