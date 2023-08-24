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Ловчев: «Абаскаль поплыл – он стратегически слаб»

24 августа 2023, 13:00
5

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев подвел итоги проигранного матча 5-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

«Сейчас очень много критики – и не «Спартака», а Абаскаля. Но я ведь говорил до старта чемпионата, на старте чемпионата, когда пропускали по 2-3 мяча, что нельзя с такой обороной выиграть чемпионат.

Ну не будешь ты каждый матч забивать по 4-5 голов! Дикий дисбаланс между обороной и атакой. Просто перечислю зашитников, которые не соответствуют уровню чемпионской команды – те, которые еще недавно были или есть в ней сейчас: Маслов, Рассказов, Чернов, Мевля, Рыбус и вот около года команду «усилили» еще и Дуарте.

Да, «Зенит» от себя прошлогоднего потерял – ушли Малком и Кузяев, но в обороне есть выбор: люди более надежны, а как только начинает авантюрить чрезмерно Ренан, его быстро убирают из состава на ключевой матч и находят замену.

Я не могу сказать, что «Спартак» не создал моменты. Они были, матч мог закончиться и вничью. Но проблема обороны остается ключевой. Даже укрепившийся в атаке «Спартак» все равно несбалансирован, атака не может забить так много, чтобы промахи в обороне не были заметны.

Но особенность нынешнего чемпионата в том, что многое будет меняться каждый тур – «Спартак» в одном очке от Питера, в четырех – от «Краснодара». Проблему в обороне «Спартаку» не удается решить ни организацией игры, ни пока трансферными путями. Другое дело, что после концертов на старте были ожидания, что праздник будет продолжаться, но его быстро обрубили – все же тренеры видят, где слабое место.

Конечно, «Зенит» в этой игре был сильнее. «Спартак» просто надопускал ошибок: Игнатов в случае с первым голом привез гол, это недопустимо. Когда против тебя классная команда, тебя накажут. Вендел – мастер.

Такого в этом матче в составе красно-белых не нашлось. Промес, к сожалению, провел просто плохой матч. Лидеры «Спартака» провалились.

Но я не понял и Абаскаля. У тебя есть Бонгонда, который великолепно начал – почему он в запасе? Тактика? Какая тактика, если лучший игрок на старте сидит на лавке? Надо определяться с тем, кто у Абаскаля основной состав, каждый матч – новый вариант.

Понятна ротация с Кубком, но, по-моему, это уже чрезмерно. Команда должна сыграться. То, что я увидел в этом матче, характеризует стратегическую слабость Абаскаля. Не понял слов о том, что решение арбитра на 11-й минуте испортило игру. Мне кажется, ее испортил Абаскаль своим составом. При этом я вижу, что он продолжает учиться, и именно он лучший тренер «Спартака» за последние годы. Просто Гильермо, на мой взгляд, немного поплыл», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

  • «Спартак» стартовал в новом сезоне с 5 побед подряд.
  • Затем команда проиграла «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3).
  • Следующий соперник спартаковцев – «Ахмат» (26 августа, 19:30 мск).

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Абаскаль Гильермо Ловчев Евгений
Комментарии (5)
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Taps
1692871819
Свои начали топить тренера. Опять спартаку п.и.з.д.е.ц ...
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NewLife
1692872351
Я разочаровался в Абаскале вплоть до того, что, по-моему, его лучше заменить более опытным тренером, который не будет экспериментировать ради собственного образования. Но еще более меня раздражают вопли ветеранов о том, что "Акела промахнулся", одновременно строя глазки радужной Аль-Помойке((
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raritet
1692875005
Все и так давно сказано. Но. Есть и психологический портрет. Рыжие люди вообще , а тем более испанского розлива, это очень упертые , настырные люди. И мое предположение, он продолжит свою линию.
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ilichkadr
1692876116
Всё верно, Евгений. Спартак не сборная Бразилии, а Абаскаль не Феола, который сказал:: "Вы забьете сколько сможете, а мы — сколько захотим".
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Давид59
1692878274
В одном очке ... от Питера
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