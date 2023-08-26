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    • Департамент судейства РФС оценил решение Карасева назначить пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»

    Департамент судейства РФС оценил решение Карасева назначить пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»

    В РФС оценили правильность назначения пенальти в игре 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (1:3).

    Сергей Карасев посчитал, что Вильмар Барриос сыграл рукой в собственной штрафной площади.

    Департамент судейства РФС поддержал решение главного арбитра.

    «После просмотра ВАР арбитр верно назначил пенальти в ворота «Зенита» и верно отменил предупреждение Даниилу Хлусевичу («Спартак»).

    Нападающий [Александр Соболев] не касается мяча рукой и не нарушает правила игры. Акцентированное движение руки защитника к мячу является нарушением правил.

    В соответствии с протоколом ВАР, после изменения решения, арбитр верно отменил предупреждение игроку «Спартака». Так как данное нарушение являлось срывом перспективной атаки, а не грубой игрой – предупреждение должно было быть отменено», – говорится в объяснении РФС.

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    Источник: ютуб-канал РФС

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