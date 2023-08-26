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  • Департамент судейства РФС оценил решение Карасева назначить пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»

Департамент судейства РФС оценил решение Карасева назначить пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»

26 августа 2023, 08:45
12

В РФС оценили правильность назначения пенальти в игре 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (1:3).

Сергей Карасев посчитал, что Вильмар Барриос сыграл рукой в собственной штрафной площади.

Департамент судейства РФС поддержал решение главного арбитра.

«После просмотра ВАР арбитр верно назначил пенальти в ворота «Зенита» и верно отменил предупреждение Даниилу Хлусевичу («Спартак»).

Нападающий [Александр Соболев] не касается мяча рукой и не нарушает правила игры. Акцентированное движение руки защитника к мячу является нарушением правил.

В соответствии с протоколом ВАР, после изменения решения, арбитр верно отменил предупреждение игроку «Спартака». Так как данное нарушение являлось срывом перспективной атаки, а не грубой игрой – предупреждение должно было быть отменено», – говорится в объяснении РФС.

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Источник: ютуб-канал РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Карасев Сергей
Комментарии (12)
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paracetamol
1693040391
Само собой, свини все купили!
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Давид59
1693040962
Звучит красиво. Всё вроде правильно. Но. Никакого акцентированного движения и в помине не было. Барриос не собирался мяч рукой выбивать. Он блокировал рукой Соболева. И мяча вообще не видел. Так что говорить об умышленной игре рукой смешно.
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Taps
1693042261
Труп спартака всё равно проплыл мимо ...
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ivany4
1693046402
Пора ЭСК и Департамент судейства РФС объединить и назвать Комитетом толкования экстрасенсами и ведунами футбольных правил.)) Уж сколько раз писал и вопрошал - как они читают чужие мысли, акцентированно или нет, с усилием или нет сыграно?! По-моему, всегда было два понятия - умышленная игра рукой и не умышленная. Далее сделали еще проще, игра рукой в штрафной - пенальти. Сейчас, уже штук пять наверное разновидностей игры рукой. каждый судья видит ситуацию по своему. Когда уже приведут все к одному знаменателю и не будут потешать болельщиков?
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Spirit_78
1693050346
Вопросов нет, это пенальти. Но! Пусть теперь всегда такие ставят, ДАЖЕ в ворота соперников Зенита. И пожалуйста без нытья (обращаюсь к московской общественности), судить всех должны одинаково.
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Mihas90
1693121277
Карасев пожалуй самый адекватный судья, но тут очень момент скользкий ,с этими играми рукой, вчера Спартак и Ахмат играли, была рука тоже, мяч скользнул по мускулу игрока, так что считать акцентированной игрой рукой?По мне так когда ты смотришь на мяч и пытаешься умышленно его остановить, или когда мяч летит и игрок его рукой останавливает,именной всей целиком рукой и он меняет направление, а тут мяч скользнул, и то это надо разглядывать по стопкадрам, если тут каждый момент , каждый штрафной рассматривать, то это красных карточек не наберёшься.
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