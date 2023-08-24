Защитник «Зенита» Алип назвал команду с сильнейшей атакой в РПЛ

Центральный защитник «Зенита» Нуралы Алип высоко оценил атакующую линию «Спартака».

– Многие отмечают непредсказуемость состава «Спартака», что его главный тренер Гильермо Абаскаль перемудрил с ротацией на матч с «Зенитом». Для вас было неожиданным, против каких сочетаний футболистов вышли играть?

– Ждали, что у них в стартовом составе будет Тео Бонгонда. Очень уж он хорошо и результативно проводил начало сезона. Его в итоге в старте не оказалось.

Но и те, кто вышел с первых минут, – тоже классные футболисты. Тот же Хесус Медина – сильный игрок, в прошлом сезоне доставил нам немало проблем, когда играл за ЦСКА.

Вообще у «Спартака» очень сильный состав, особенно группа атаки. Атака вообще сильнейшая в чемпионате, так что проблемы нам создать могут любые сочетания. Тем приятней, что мы мало что дали им создать.

Разница забитых и пропущенных голов «Спартака» в 5 турах РПЛ – 12:10.

Никто в лиге не забил больше (ЦСКА и «Крылья Советов» столько же).

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