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    • Защитник «Зенита» Алип назвал команду с сильнейшей атакой в РПЛ

    Защитник «Зенита» Алип назвал команду с сильнейшей атакой в РПЛ

    Центральный защитник «Зенита» Нуралы Алип высоко оценил атакующую линию «Спартака».

    – Многие отмечают непредсказуемость состава «Спартака», что его главный тренер Гильермо Абаскаль перемудрил с ротацией на матч с «Зенитом». Для вас было неожиданным, против каких сочетаний футболистов вышли играть?

    – Ждали, что у них в стартовом составе будет Тео Бонгонда. Очень уж он хорошо и результативно проводил начало сезона. Его в итоге в старте не оказалось.

    Но и те, кто вышел с первых минут, – тоже классные футболисты. Тот же Хесус Медина – сильный игрок, в прошлом сезоне доставил нам немало проблем, когда играл за ЦСКА.

    Вообще у «Спартака» очень сильный состав, особенно группа атаки. Атака вообще сильнейшая в чемпионате, так что проблемы нам создать могут любые сочетания. Тем приятней, что мы мало что дали им создать.

    • Разница забитых и пропущенных голов «Спартака» в 5 турах РПЛ – 12:10.
    • Никто в лиге не забил больше (ЦСКА и «Крылья Советов» столько же).

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    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 10:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +19580

      ilichkadr 41 минуту назад

      Даже Алип ожидал Бонгонда в стартовом составе, но Абаскаль есть Абаскаль.............
      Что касаемо Медины, то складывается впечатление, что Хесус сбежал в Спартак на большую зарплату и от физрука Федотова.
      Последний может не только по-русски куями обложить, но и дать в репу.

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      Рейтинг: +833

      Айболид 41 минуту назад

      Соображает однако .

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      Рейтинг: +5796

      Питерский князь 1 час назад

      У срамтака тренер даже не футболист.
      Чего от куба жлать.
      Следующий тренер будет продавец шавермы или петух с зоны.
      :)))

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      Рейтинг: +4999

      Spirit_78 1 час назад

      Пусть Нурик всегда так играет, как сыграл в прошедшее воскресенье.

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