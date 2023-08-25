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    • Полиция задержала фаната «Спартака», облившего пивом корреспондента «Матч ТВ»

    Полиция задержала фаната «Спартака», облившего пивом корреспондента «Матч ТВ»

    Полиция задержала болельщика «Спартака», который облил пивом ведущего телеканала «Матч ТВ» Александра Бендарева после матча с «Зенитом» (1:3).

    «Фаната, облившего пивом корреспондета «Матч ТВ» Александра Бедарева на матче «Спартак»«Зенит», задержала полиция. По моим данным, на него оформляется протокол по статье 20.31.

    Таким образом, даже наличие Fan ID теперь не поможет ему посещать футбольные матчи – доступ на стадионы для него, вероятно, будет закрыт на долгое время.

    Интересно, что у самого Бедарева не было претензий к фанату и он не стал обращаться в полицию. Телеканал же обратился в клуб с просьбой разобраться в ситуации, произошедшей с их корреспондентом. Разбирательства в полиции же начались уже после публикации видео в сети», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 13:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +129

      xxJack 5 минут назад

      А сделайте так чтоб он его водкой в следующий раз облил или коньяком.Это же футбол,Fan id,уважаемые люди собрались.

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      Рейтинг: +6047

      fakeid 24 минуты назад

      а где его задержали? если в бачке - то это номэд, другие по бачкам не отсиживаются)

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