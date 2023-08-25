Полиция задержала фаната «Спартака», облившего пивом корреспондента «Матч ТВ»

Полиция задержала болельщика «Спартака», который облил пивом ведущего телеканала «Матч ТВ» Александра Бендарева после матча с «Зенитом» (1:3).

«Фаната, облившего пивом корреспондета «Матч ТВ» Александра Бедарева на матче «Спартак» – «Зенит», задержала полиция. По моим данным, на него оформляется протокол по статье 20.31.

Таким образом, даже наличие Fan ID теперь не поможет ему посещать футбольные матчи – доступ на стадионы для него, вероятно, будет закрыт на долгое время.

Интересно, что у самого Бедарева не было претензий к фанату и он не стал обращаться в полицию. Телеканал же обратился в клуб с просьбой разобраться в ситуации, произошедшей с их корреспондентом. Разбирательства в полиции же начались уже после публикации видео в сети», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».