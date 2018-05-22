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  • Радченко: «Иньеста еще может играть на высоком уровне. Хотел бы видеть его в «Зените»

Радченко: «Иньеста еще может играть на высоком уровне. Хотел бы видеть его в «Зените»

22 мая 2018, 15:58
12

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко заявил, что хотел бы видеть полузащитника Андреса Иньесту в РФПЛ. По его мнению, испанец мог бы играть в петербургской команде.

«Иньеста еще может продолжать играть на высоком уровне. Он мог бы выступать в РФПЛ. Например, в «Зените». Почему бы и нет?

Андрес – лидер сборной Испании. Я не знаю, сколько минут он сыграет на чемпионате мира, но это очень важный игрок для команды. Такого как он больше нет», – сказал Радченко.

В июне Иньеста покинет «Барселону», в составе которой провел 16 лет. Ранее сообщалось, что он продолжит карьеру в японском «Виссел Кобэ».

Источник: AS
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Барселона Иньеста Андрес Радченко Дмитрий
Комментарии (12)
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Федя Кабак
1526995465
Конечно мля...в зенит. Будет пасы раздавать на корявого болотного)
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fabio_c
1526997307
тогда придётся ещё кого-то из Барселоны прихватить
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neofizer
1527002602
смешно..
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Garrincha58
1527002990
ну если дадут 20-ку то может и согласится но где же ее взять ФФП не позволяет
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Garrincha58
1527003107
кстати Аршавин был бы не менее полезен и свой и много бы не попросил но своих мы не ценим а вот всяких Дзюбил подписываем а они тут же готовы насрать на стрелку
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OfaZavr
1527005749
думай что говоришь , разве можно такому игроку желать оказать в таком месте))
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prezent2017
1527013429
По снегу, льду и резине он не побежит.
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Михаил Шевченко
1527015750
Стоя по колено в снегу отдать мяч на корягу Заболотного,вот о чем всю свою карьеру мечтал Иньеста играя со всякими Хави и Рональдиньо))))
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zigbert
1527069989
Это все из области фантастики.
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