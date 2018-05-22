Радченко: «Иньеста еще может играть на высоком уровне. Хотел бы видеть его в «Зените»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко заявил, что хотел бы видеть полузащитника Андреса Иньесту в РФПЛ. По его мнению, испанец мог бы играть в петербургской команде.

«Иньеста еще может продолжать играть на высоком уровне. Он мог бы выступать в РФПЛ. Например, в «Зените». Почему бы и нет?

Андрес – лидер сборной Испании. Я не знаю, сколько минут он сыграет на чемпионате мира, но это очень важный игрок для команды. Такого как он больше нет», – сказал Радченко.

В июне Иньеста покинет «Барселону», в составе которой провел 16 лет. Ранее сообщалось, что он продолжит карьеру в японском «Виссел Кобэ».