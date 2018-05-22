Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Радченко: «Иньеста еще может играть на высоком уровне. Хотел бы видеть его в «Зените»

    Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко заявил, что хотел бы видеть полузащитника Андреса Иньесту в РФПЛ. По его мнению, испанец мог бы играть в петербургской команде.

    «Иньеста еще может продолжать играть на высоком уровне. Он мог бы выступать в РФПЛ. Например, в «Зените». Почему бы и нет?

    Андрес – лидер сборной Испании. Я не знаю, сколько минут он сыграет на чемпионате мира, но это очень важный игрок для команды. Такого как он больше нет», – сказал Радченко.

    В июне Иньеста покинет «Барселону», в составе которой провел 16 лет. Ранее сообщалось, что он продолжит карьеру в японском «Виссел Кобэ».

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.05.2018 15:58
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 13:06

      Это все из области фантастики.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 22 мая 2018, 22:02

      Стоя по колено в снегу отдать мяч на корягу Заболотного,вот о чем всю свою карьеру мечтал Иньеста играя со всякими Хави и Рональдиньо))))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 мая 2018, 21:23

      По снегу, льду и резине он не побежит.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 мая 2018, 19:15

      думай что говоришь , разве можно такому игроку желать оказать в таком месте))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > SapogSpb 23 мая 2018, 18:10

      у кого что болит тот о том и говорит) практикуешь поди то о чем пишешь :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 мая 2018, 18:31

      кстати Аршавин был бы не менее полезен и свой и много бы не попросил но своих мы не ценим а вот всяких Дзюбил подписываем а они тут же готовы насрать на стрелку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 мая 2018, 18:29

      ну если дадут 20-ку то может и согласится но где же ее взять ФФП не позволяет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 22 мая 2018, 18:23

      смешно..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +254

      fabio_c 22 мая 2018, 16:55

      тогда придётся ещё кого-то из Барселоны прихватить

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > fabio_c 22 мая 2018, 18:32

      Хави они бы вместе весь наш долбанный чемпионат взяли

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 22 мая 2018, 16:24

      Конечно мля...в зенит. Будет пасы раздавать на корявого болотного)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Федя Кабак 22 мая 2018, 18:33

      болотный и с таких пасов бы раз в год может и попал бы

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11