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  • «Шоу продолжается»: экс-игрок «Спартака» высказался о назначении Карседо

«Шоу продолжается»: экс-игрок «Спартака» высказался о назначении Карседо

18 января, 17:47
8

Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Радченко отреагировал на назначение Хуана Карлоса Карседо в московский клуб.

«Как я могу оценить назначение нового тренера «Спартака»? Шоу продолжается! Хотелось бы, конечно, верить в Карседо, но то, что происходит в клубе последние годы и даже десятилетия, эта текучка тренеров, текучка футболистов пока ни к чему не привела. И это назначение Карседо – очередной эксперимент, кот в мешке.

Но сейчас действительно есть проблема найти хорошего тренера с именем, который чего-то добился, если вы хотите приглашать иностранца. К сожалению, такой возможности сейчас у «Спартака» нет, поэтому в очередной раз решили попробовать такой вариант. Но, на мой взгляд, уровень Карседо таков, что смело можно было бы дать шанс нашему российскому специалисту», – сказал Радченко.

  • Карседо стал главным тренером «Спартака» 5 января.
  • Московский клуб занимает 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров. Отставание от лидера составляет 11 очков.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Радченко Дмитрий Карседо Хуан Карлос
Комментарии (8)
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FCSpartakM
1768749197
а можно спросить, где нет текучки? Зенит за скобки, там больше дяди всем управляют, Семак тупо болванчик в этой системе.
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...уефан
1768750140
...это не шоу, Дима. Это рулетка...
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subbotaspartak
1768751171
...очередной эксперимент, кот в мешке.... Да, а хотелось бы кабанчика...
Ответить
zigbert
1768752721
Назначение нового тренера в любой команде будет восприниматься как кот в мешке. Что уж говорить если у успешных тренеров не всегда все получается.
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k611
1768757003
Сколько людей столько и мнений. Посмотрим как оно будет, что болельщикам красно-белых ещё остаётся - надеяться что новый тренер сможет наладить игру команды...
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