«Шоу продолжается»: экс-игрок «Спартака» высказался о назначении Карседо

Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Радченко отреагировал на назначение Хуана Карлоса Карседо в московский клуб.

«Как я могу оценить назначение нового тренера «Спартака»? Шоу продолжается! Хотелось бы, конечно, верить в Карседо, но то, что происходит в клубе последние годы и даже десятилетия, эта текучка тренеров, текучка футболистов пока ни к чему не привела. И это назначение Карседо – очередной эксперимент, кот в мешке.

Но сейчас действительно есть проблема найти хорошего тренера с именем, который чего-то добился, если вы хотите приглашать иностранца. К сожалению, такой возможности сейчас у «Спартака» нет, поэтому в очередной раз решили попробовать такой вариант. Но, на мой взгляд, уровень Карседо таков, что смело можно было бы дать шанс нашему российскому специалисту», – сказал Радченко.