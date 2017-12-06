Радченко: «Если «Спартак» пропустит быстрый гол, то трагедии не произойдет»

Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Радченко считает, что москвичи могут пропустить первыми от «Ливерпуля» в предстоящем матче Лиги чемпионов, но это никак не повлияет на план на матч. По его словам, у соперника есть проблемы в центральной зоне, которыми должны воспользоваться красно-белые.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Спартак» состоится в среду, 6 декабря, в 22:45 по московскому времени. Англичане располагаются на первой строчке в турнирной таблице группы Е с девятью очками. Москвичи идут третьими с шестью очками, отставая от «Севильи»на два балла.

– В первом матче была ли какая-либо недооценка «Спартака» со стороны «Ливерпуля»?

– В первой встрече «Спартак» выстоял, удалось забить со стандарта. В ответном матче «Ливерпуль» будет выглядеть яростнее, тем более при своих болельщиках. «Мерсесайдцев» устроит только победа.

«Спартак» определенно будет играть вторым номером и искать свои моменты в контратаках. Я не могу дать вам полный анализ, потому что не знаю, какую тактику выберет тренерский штаб во главе с Каррерой.

– В чем слабые стороны «Ливерпуля»?

– Слабые места должен разобрать тренерский штаб, они есть в центральной зоне. Сильные стороны – это мобильные фланговые игроки и отличные нападающие, которые здорово доводят до ума идеи полузащиты. Плюс у них отличный тренер, у которого большой опыт.

– Фактор быстрого гола может стать определяющим в этой игре?

– Я думаю, нет. Если так случится, что «Спартак» пропустит быстрый гол, то трагедии не произойдет. Матч длится 90 минут, и времени отыграться у команды будет достаточно. «Ливерпуль» очень хорошо умеет играть флангами, и проникающие передачи по центру тоже отличные. «Спартаку», главное, постараться не давать им свободного пространства.