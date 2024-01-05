Радченко: «Не думаю, что «Зенит» будет тратить средства, чтобы кого-то ослабить»

Бывший нападающий «Зенита», «Спартака», «Расинга» и сборной России Дмитрий Радченко прокомментировал возможный переход полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в петербургский клуб.
«Мы уже давно слышали, что «Зенит» интересуется Ахметовым. По-моему, это было в прошлом или позапрошлом сезоне.
Понятно, что «Зениту» нужно усиливаться в этом межсезонье, поэтому они ищут варианты и игроков, которые могут подойти под схему Сергея Богдановича Семака. Но не думаю, что «Зенит» будет нацелено тратить какие-то средства, чтобы кого-то ослабить», – сказал Радченко.
- 26-летний Ахметов в нынешнем сезоне провел за «Краснодар» 21 матч, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.
- После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Зенит» – второй (36 очков).
- «Зенит» ранее сообщил о переходе 17-летнего нападающего Педро из «Коринтианса» и 26-летнего защитника Нино из «Флуминенсе».
- Также петербуржцы отдали в аренду «Интернасьоналу» 20-летнего защитника Роберта Ренана.