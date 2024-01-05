Радченко: «Не думаю, что «Зенит» будет тратить средства, чтобы кого-то ослабить»

Бывший нападающий «Зенита», «Спартака», «Расинга» и сборной России Дмитрий Радченко прокомментировал возможный переход полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в петербургский клуб.

«Мы уже давно слышали, что «Зенит» интересуется Ахметовым. По-моему, это было в прошлом или позапрошлом сезоне.

Понятно, что «Зениту» нужно усиливаться в этом межсезонье, поэтому они ищут варианты и игроков, которые могут подойти под схему Сергея Богдановича Семака. Но не думаю, что «Зенит» будет нацелено тратить какие-то средства, чтобы кого-то ослабить», – сказал Радченко.