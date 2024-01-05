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    • Радченко: «Не думаю, что «Зенит» будет тратить средства, чтобы кого-то ослабить»

    Радченко: «Не думаю, что «Зенит» будет тратить средства, чтобы кого-то ослабить»

    Бывший нападающий «Зенита», «Спартака», «Расинга» и сборной России Дмитрий Радченко прокомментировал возможный переход полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в петербургский клуб.

    «Мы уже давно слышали, что «Зенит» интересуется Ахметовым. По-моему, это было в прошлом или позапрошлом сезоне.

    Понятно, что «Зениту» нужно усиливаться в этом межсезонье, поэтому они ищут варианты и игроков, которые могут подойти под схему Сергея Богдановича Семака. Но не думаю, что «Зенит» будет нацелено тратить какие-то средства, чтобы кого-то ослабить», – сказал Радченко.

    • 26-летний Ахметов в нынешнем сезоне провел за «Краснодар» 21 матч, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.
    • После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Зенит» – второй (36 очков).
    • «Зенит» ранее сообщил о переходе 17-летнего нападающего Педро из «Коринтианса» и 26-летнего защитника Нино из «Флуминенсе».
    • Также петербуржцы отдали в аренду «Интернасьоналу» 20-летнего защитника Роберта Ренана.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    05.01.2024 14:02
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    Комментарии (50)
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    The only one
    1704454469
    а как это можно назвать?
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    PAREVG.
    1704455960
    Будет, еще как будет. Это еще со времен Бухарова идет... Они всегда так делают, нужен - не нужен, главное конкурента ослабить. Как говорят в соседней стране - не съем, так понадкусываю.
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    Krics
    1704456058
    Клошары только так могут,купленные чемпионства с привлечением админресурса,ихмо.
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    Cleaner
    1704458304
    Так Зенит и не тратит СВОИ средства, чтобы ослабить конкурентов. Он берет на это дело средства из госбюджета. Сколько надо, столько и берет...(((
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    Алексей З
    1704460861
    Разве не было прецедентов ? Быстров , Данни , Семшов ,Домингес ,Бухаров тот же Семак ( игрок) , стоит ли питерцам рот открывать ?
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    neim
    1704464623
    Ну и не думай, а Зенит тратил и тратит средства на эти цели.
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    Айболид
    1704466684
    Т.е. конкуренты Зенита , продавая (добровльно !) своих игроков не считают что это их ослабляет . А местная свинота считает ,что их визгливое мнение колышит руководство команд .
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    Krics
    1704469223
    Помниться Быстрова (добровольно!),по звонку с администрации президента клошары приобрели,помойка ни какими купленными чемпионства и не отмоется,а зависть к Спартаку,была,есть и будет, клошары даже при их админ.ресурсе в каждом коменте пытаются привязать Спартак,боятся - уважают,дешевки помойные,ихмо.
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    г.Онега
    1704469484
    Да на скамейки будет сидеть как и другие сидели не зря де Бакаев место освободил на скамейки))
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    г.Онега
    1704469564
    Глупцы надо было напа их брать а не Ахмедова
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