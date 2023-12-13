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Радченко предложил Захаряну попросить совета у Хвичи

13 декабря 2023, 09:25
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Бывший нападающий сантандерского «Расинга», «Депортиво», «Райо Вальекано», «Мериды», «Компостелы» и сборной России Дмитрий Радченко оценил выступления российского полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

«Многие говорят, что у Захаряна в итоге не получается в Испании. Но это другая страна, там другой чемпионат, вообще все по-другому. Я там играл и прекрасно все понимаю. Здесь нужно доказывать свою состоятельность каждый день. Ты иностранец и должен быть сильнее остальных. За тобой всегда пристальное внимание. Арсен должен понимать, что в Испании друзей нет и его в любой момент может сожрать более сильный. Все будет зависеть от самого Захаряна. Но все равно будет трудно, потому что не так просто поменять страну, чемпионат и играть в других условиях – быт, менталитет. Все это в совокупности и нужно смотреть, как он это преодолеет. Место в составе ему никто просто так не отдаст. «Реал Сосьедад» – неплохая команда, и ему будет там не просто.

Но хочется отметить, что характеристики Захаряна подходят испанскому чемпионату. Арсену просто нужно стараться пользоваться каждой возможностью, которую ему будет давать тренер и стараться забить, если получится, понравиться болельщикам. В Испании это очень важная вещь. Ему нужно стараться реализовывать свой потенциал, потому что даже последний сезон в России он проводил уже не так ярко, как предыдущий. Возможно, ему нужно созвониться с Кварацхелией, чтобы он Арсену подсказал, как быстрее адаптироваться в европейском чемпионате», – сказал Радченко.

  • Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе 2023 года.
  • В нынешнем сезоне Захарян сыграл 16 матчей за испанский клуб и отдал одну голевую передачу.

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Источник: Metaratings.ru
Испания. Примера Реал Сосьедад Радченко Дмитрий Кварацхелия Хвича Захарян Арсен
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