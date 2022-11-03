Радченко: «Зенит» Семака – лучшая российская команда в 21-м веке»

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко высказался об игре клуба из Петербурга в этом сезоне.

«Нынешний «Зенит» Семака смотрится, как лучшая российская команда в 21-м веке. Все-таки команда три года подряд выигрывает чемпионат и сейчас идет на первом месте.

Результат всегда очень важен, и Сергей Богданович пока справляется с этим, но, я не думаю, что «Зенит» закончит чемпионат без поражений. Конечно, в футболе все возможно, но это очень трудно будет сделать.

Вторая часть РПЛ будет совершенно другой. Согласен, что «Зенит» без бразильцев играл бы не так ярко, как с ними, но они бы все равно оставались бы сильной командой и могли бы бороться за чемпионство, даже без своих южноамериканских легионеров», – сказал Радченко.

«Зенит» набрал 39 очков в 15 турах и с отрывом лидирует в РПЛ.

Команда выиграла последние 4 сезона.

Очередное чемпионство принесет «Зениту» 2-ю звезду на логотип.

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