Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Радченко: «Зенит» Семака – лучшая российская команда в 21-м веке»

    Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко высказался об игре клуба из Петербурга в этом сезоне.

    «Нынешний «Зенит» Семака смотрится, как лучшая российская команда в 21-м веке. Все-таки команда три года подряд выигрывает чемпионат и сейчас идет на первом месте.

    Результат всегда очень важен, и Сергей Богданович пока справляется с этим, но, я не думаю, что «Зенит» закончит чемпионат без поражений. Конечно, в футболе все возможно, но это очень трудно будет сделать.

    Вторая часть РПЛ будет совершенно другой. Согласен, что «Зенит» без бразильцев играл бы не так ярко, как с ними, но они бы все равно оставались бы сильной командой и могли бы бороться за чемпионство, даже без своих южноамериканских легионеров», – сказал Радченко.

    • «Зенит» набрал 39 очков в 15 турах и с отрывом лидирует в РПЛ.
    • Команда выиграла последние 4 сезона.
    • Очередное чемпионство принесет «Зениту» 2-ю звезду на логотип.

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    РПЛ показала восемь лучших голов октября 2
    Где смотреть «Зенит» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 5 ноября
    Агент Лунева ответил, возможно ли возвращение вратаря в «Зенит» 4
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:21
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 6 минут назад

      Нужен турнир типа "Матч вызова" С участием "Баварии" "Барселоны" и "Реала"!Вот тогда и посмотрим!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +359

      saf05 11 минут назад

      Российский ???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3398

      lordmrv 58 минут назад

      Так Зенит не Семака, а Милера. Перегнул тут Радченко, так в Зенит могут и не взять.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Узб@гоеный 1 час назад

      Результат чемпиона налицо. Зенит только начал трофеи собирать. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +328

      НикКин 2 часа назад

      Как по мне с таким зенитом даже Мостовой чемпионство возьмет да чего уж там и Зарему поставь это результат дала бы )))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19733

      Persona_non_Grata > НикКин 1 час назад

      Зарема еще и в евро кубках "попылила бы" )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +328

      НикКин > Persona_non_Grata 1 час назад

      И такое возможно а если еще Смородская президентом хана европе будет ))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +355

      ЭтожЯ 2 часа назад

      На горизонте уже показалось приближающиеся облако пыли , впереди которого неслись возмущённое хрюканье и запах каках .

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1245

      шахта Заполярная > ЭтожЯ 2 часа назад

      На счет запаха - это верно. Как ты появился на ветке, завоняло.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +500

      Эном айс 2 часа назад

      Опаньки. Никак в Удельном вакантное место на шлагбауме образовалось..?)
      Тогда уж не три чемпионства, а четыре. Короче, просрал вакансию и собеседование.
      ---
      "Тихий час в детском саду: один из малышей спрашивает у новенького: — Слысыс ти, тебя как зовут? — Селеза! — А сколько тебе лет? — Не знаю, навелное четыле. — А к женсинам тянет? — Пока нет. — Значит тебе не четыле, а тли! "

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11