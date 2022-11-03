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  • Радченко: «Зенит» Семака – лучшая российская команда в 21-м веке»

Радченко: «Зенит» Семака – лучшая российская команда в 21-м веке»

3 ноября 2022, 14:21
9

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко высказался об игре клуба из Петербурга в этом сезоне.

«Нынешний «Зенит» Семака смотрится, как лучшая российская команда в 21-м веке. Все-таки команда три года подряд выигрывает чемпионат и сейчас идет на первом месте.

Результат всегда очень важен, и Сергей Богданович пока справляется с этим, но, я не думаю, что «Зенит» закончит чемпионат без поражений. Конечно, в футболе все возможно, но это очень трудно будет сделать.

Вторая часть РПЛ будет совершенно другой. Согласен, что «Зенит» без бразильцев играл бы не так ярко, как с ними, но они бы все равно оставались бы сильной командой и могли бы бороться за чемпионство, даже без своих южноамериканских легионеров», – сказал Радченко.

  • «Зенит» набрал 39 очков в 15 турах и с отрывом лидирует в РПЛ.
  • Команда выиграла последние 4 сезона.
  • Очередное чемпионство принесет «Зениту» 2-ю звезду на логотип.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Радченко Дмитрий Семак Сергей
Комментарии (9)
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Эном айс
1667475121
Опаньки. Никак в Удельном вакантное место на шлагбауме образовалось..?) Тогда уж не три чемпионства, а четыре. Короче, просрал вакансию и собеседование. --- "Тихий час в детском саду: один из малышей спрашивает у новенького: — Слысыс ти, тебя как зовут? — Селеза! — А сколько тебе лет? — Не знаю, навелное четыле. — А к женсинам тянет? — Пока нет. — Значит тебе не четыле, а тли! "
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НикКин
1667477651
Как по мне с таким зенитом даже Мостовой чемпионство возьмет да чего уж там и Зарему поставь это результат дала бы )))))
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lordmrv
1667481526
Так Зенит не Семака, а Милера. Перегнул тут Радченко, так в Зенит могут и не взять.
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saf05
1667484367
Российский ???
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Vitaly1960
1667484651
Нужен турнир типа "Матч вызова" С участием "Баварии" "Барселоны" и "Реала"!Вот тогда и посмотрим!!!!
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ААМ
1667486176
Может быть он прав, но КУЕФА и суперкубок УЕФА Семак не завоёвывал.
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