Радченко сказал, что было бы, окажись «Зенит» на месте загребского «Динамо»

Бывший нападающий «Зенита», «Спартака» и хорватского «Хайдука» Дмитрий Радченко отреагировал на гостевое поражение загребского «Динамо» от «Баварии» со счетом 2:9 в матче Лиги чемпионов.

«Если бы участвовал «Зенит», такого крупного счeта бы не было. У «Зенита» есть футболисты европейского уровня, индивидуально очень сильные. Конечно, то, что такие команды попадают в Лигу чемпионов, роняет интерес к турниру.

К сожалению, сейчас в футболе очень много политики, потому что крутятся очень большие деньги. Раньше такого не было. Это нужно принять. А так, конечно, рейтинг турнира падает, там должны быть сильнейшие команды», – сказал Радченко.