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    • Радченко сказал, что было бы, окажись «Зенит» на месте загребского «Динамо»

    Радченко сказал, что было бы, окажись «Зенит» на месте загребского «Динамо»

    Бывший нападающий «Зенита», «Спартака» и хорватского «Хайдука» Дмитрий Радченко отреагировал на гостевое поражение загребского «Динамо» от «Баварии» со счетом 2:9 в матче Лиги чемпионов.

    «Если бы участвовал «Зенит», такого крупного счeта бы не было. У «Зенита» есть футболисты европейского уровня, индивидуально очень сильные. Конечно, то, что такие команды попадают в Лигу чемпионов, роняет интерес к турниру.

    К сожалению, сейчас в футболе очень много политики, потому что крутятся очень большие деньги. Раньше такого не было. Это нужно принять. А так, конечно, рейтинг турнира падает, там должны быть сильнейшие команды», – сказал Радченко.

    • В этом сезоне Лига чемпионов проходит в измененном формате с участием 36 клубов на общем этапе турнира.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: Metaratings.ru

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    18.09.2024 12:07
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    Комментарии (24)
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    aldo conte
    1726652927
    Конечно такого бы счета не было, но свои пять - семь голов "Зенька" бы пропустил.
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    ilich55
    1726653521
    поражение загребского «Динамо» от «Реала»? На бомбе опять что-то курят!? Какой Реал, если Бавария!!!
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    SLADE2019
    1726653548
    Это в твоем больном воображении рейтинг турнира падает.
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    subbotaspartak
    1726654735
    Что за идиотские предположения? Это футбол...
    Ответить
    baggio80
    1726654941
    Если бы да кобы то во рту росли грибы
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    FWSPM
    1726657792
    Могло быть и хуже... Как же удачно сложилось что не надо больше отвлекаться на эти не нужные еврокубки. Да и с руководством сборной бразилии отношения грамотно испорчены. Все должны быть в строю вовремя и зарабатывать звездочки миллеру пока его время не прошло.
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    Цугундeр
    1726660001
    Вышел бы Тима , и всё бы устаканил .. Честно , по пенальти .)) Ещё бы и в Хофбройхаус (ну,или в "Бюргербройкеллер" ) посидели бы. С последующими и вытекающими..)
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    FCSpartakM
    1726666982
    Как он падает, если Загреб там часто бывает. Окажись там зенит, они бы доблестно сражались с Мальме за места с 30 по 36е
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    TOMSON
    1726671551
    Уровень турнира падает не из-за Динамо зб. А из-за того, что финансы из года в год уходят в одни те же карманы. Вся система работает так, чтоб топ 5 чемпионатов не менялось.
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    Легенда Газпрома
    1726685079
    О горе мне горе Сколько ни трачу бюджетных бабок на свою игрушку каждый раз позор в еврокубках Ну слава богу сейчас не играем там а в РПЛ у меня все схвачено
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