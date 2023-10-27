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    • Игнатьев рассказал, как у Цымбаларя сорвался контракт с китайским клубом

    Игнатьев рассказал, как у Цымбаларя сорвался контракт с китайским клубом

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, как сорвался контракт Ильи Цымбаларя с китайским «Шаньдунем», который он тогда возглавлял.

    «Мог ли «Торпедо-ЗИЛ» заявить Сергея Юрана и Илью Цымбаларя в начале 2001 года, когда они тренировались с командой? Нет, они просто позвонили и попросили о возможности поддержать форму. Я был бы рад их заявить, но они сразу же дали понять, что будут искать другое пристанище. Позже, возглавив китайский «Шаньдун», я позвал туда Илюшу Цымбаларя и Диму Радченко. Но Дима на первой же тренировке сломал руку, и, контракт с ним не подписали.

    А Илюха навел такого шороху, что президент клуба потерял покой. А он – руководитель китайской энергетической компании, большой человек. До того ходил только на игры, а тут стал и на тренировки. Смотреть, как Цымбаларь своей левой «клюшкой» показывает класс китайским футболистам. Китайцы говорили – берем без вариантов!

    Из-за чего не взяли? В Китае случилась одна оказия, в которой был виноват сам Илюша, и ему отказали. Надо было все делать после подписания контракта. А он его еще не заключил, но уже отпраздновал. Позволил себе лишнего. После чего ему сказали, что уже не надо ничего подписывать», – сказал Игнатьев.

    • Игнатьев тренировал «Шаньдун Лунэн» в 2001–2002 годах.
    • Цымбаларь в 2001-м пополнил состав «Анжи», который стал последним клубом в его игровой карьере.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    27.10.2023 12:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      1derrt 14 часов назад

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      Рейтинг: +17023

      Алексей З 15 часов назад

      Ну для чего это здесь ?
      Не велика потеря , в Китай не поехать.
      Илья лучший технарь России своего поколения.
      Как и все со своими человеческими слабостями, но давайте вспоминает его игру и ту радость , которую он приносил .
      Царствие небесное !!!

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