Игнатьев рассказал, как у Цымбаларя сорвался контракт с китайским клубом

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, как сорвался контракт Ильи Цымбаларя с китайским «Шаньдунем», который он тогда возглавлял.

«Мог ли «Торпедо-ЗИЛ» заявить Сергея Юрана и Илью Цымбаларя в начале 2001 года, когда они тренировались с командой? Нет, они просто позвонили и попросили о возможности поддержать форму. Я был бы рад их заявить, но они сразу же дали понять, что будут искать другое пристанище. Позже, возглавив китайский «Шаньдун», я позвал туда Илюшу Цымбаларя и Диму Радченко. Но Дима на первой же тренировке сломал руку, и, контракт с ним не подписали.

А Илюха навел такого шороху, что президент клуба потерял покой. А он – руководитель китайской энергетической компании, большой человек. До того ходил только на игры, а тут стал и на тренировки. Смотреть, как Цымбаларь своей левой «клюшкой» показывает класс китайским футболистам. Китайцы говорили – берем без вариантов!

Из-за чего не взяли? В Китае случилась одна оказия, в которой был виноват сам Илюша, и ему отказали. Надо было все делать после подписания контракта. А он его еще не заключил, но уже отпраздновал. Позволил себе лишнего. После чего ему сказали, что уже не надо ничего подписывать», – сказал Игнатьев.