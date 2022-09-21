Радченко назвал условие, при котором сборную России допустят к международным турнирам

И как будем решать политические вопросы? Футбольные федерации народных республик Каталонии, Баварии, Корсики и прочих нам в помощь для разговора в УЕФА.
Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал недопуск сборной России к жеребьевке отбора Евро-2024.
«Для меня было предсказуемо, что Россия не примет участие в жеребьeвке Евро-2024 года. Данное решение уже было у УЕФА. Да и нынешняя ситуация указывает, что другого решения они принять не могли.
Сколько будет длиться эта изоляция? Никто не знает. Мы не знаем всей полноты ситуации. Понятно, что это политические моменты, которые, к сожалению, влияют вообще на весь спорт в России.
Отстранение России будет продолжаться, пока политические вопросы не будут решены», — сказал Радченко.
- Ранее Россия была отстранена от Лиги наций и стыковых матчей отбора ЧМ-2022.
- Это решения ФИФА и УЕФА.