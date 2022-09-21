Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Радченко назвал условие, при котором сборную России допустят к международным турнирам

    Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал недопуск сборной России к жеребьевке отбора Евро-2024.

    «Для меня было предсказуемо, что Россия не примет участие в жеребьeвке Евро-2024 года. Данное решение уже было у УЕФА. Да и нынешняя ситуация указывает, что другого решения они принять не могли.

    Сколько будет длиться эта изоляция? Никто не знает. Мы не знаем всей полноты ситуации. Понятно, что это политические моменты, которые, к сожалению, влияют вообще на весь спорт в России.

    Отстранение России будет продолжаться, пока политические вопросы не будут решены», — сказал Радченко.

    • Ранее Россия была отстранена от Лиги наций и стыковых матчей отбора ЧМ-2022.
    • Это решения ФИФА и УЕФА.

    Новости по теме
    Мостовой предложил России интегрироваться в африканский или латиноамериканский футбол
    Колосков ответил на вопрос, могут ли мобилизовать футболистов РПЛ
    Попов: «Если придет повестка, поеду. Либо в тюрьму, либо на Донбасс – вариантов больше нет»
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:35
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +333

      Азбука 10 минут назад

      И как будем решать политические вопросы? Футбольные федерации народных республик Каталонии, Баварии, Корсики и прочих нам в помощь для разговора в УЕФА.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16868

      ilichkadr 11 минут назад

      Дима, ты не открыл Америку. Лучше бы помалкивал, не давал повод обсуждению твоего "гениального" мнения.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11