Радченко назвал условие, при котором сборную России допустят к международным турнирам

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал недопуск сборной России к жеребьевке отбора Евро-2024.

«Для меня было предсказуемо, что Россия не примет участие в жеребьeвке Евро-2024 года. Данное решение уже было у УЕФА. Да и нынешняя ситуация указывает, что другого решения они принять не могли.

Сколько будет длиться эта изоляция? Никто не знает. Мы не знаем всей полноты ситуации. Понятно, что это политические моменты, которые, к сожалению, влияют вообще на весь спорт в России.

Отстранение России будет продолжаться, пока политические вопросы не будут решены», — сказал Радченко.