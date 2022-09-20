⚡ Сборная России не примет участие в жеребьевке отбора Евро-2024. РФС подтвердил

Российский футбольный союз подтвердил недопуск национальной сборной к участию в жеребьевке отборочного турнира Евро-2024.

«Сборная России не примет участие в жеребьевке отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года, которая пройдет 9 октября во Франкфурте.

Причина – февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее «до дальнейшего уведомления».

Это решение было оспорено РФС в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), который в июле отказал в удовлетворении апелляции.

В настоящее время Союз ожидает полного текста решения CAS, по итогам изучения которого будет принято решение о дальнейших шагах в рамках юридической защиты», – говорится в заявлении РФС.