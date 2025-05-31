Станковича уличили в ошибках в 1-м сезоне со «Спартаком»

Бывший спартаковец Дмитрий Радченко оценил работу главного тренера команды Деяна Станковича в первый сезон.

– Сможет ли «Спартак» под руководством Станковича включиться в чемпионскую гонку?

– В этом сезоне «Спартак» мог навязать конкуренцию командам, которые боролись за золотые медали, но ошибки, которые были у Станковича и его тренерского штаба, не позволили этого сделать.

Думаю, выводы будут сделаны и команда будет претендовать на чемпионство.