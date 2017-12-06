Радченко ждет победы «Спартака» над «Ливерпулем» за счет активной атаки

Бывший нападающий московского «Спартака» Дмитрий Радченко рассказал о шансах на победу красно-белых в предстоящем матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который пройдет на «Энфилде».

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Спартак» состоится в среду, 6 декабря, в 22:45 по московскому времени. Англичане располагаются на первой строчке в турнирной таблице группы Е с девятью очками. Москвичи идут третьими с шестью очками, отставая от «Севильи» на два балла.

– Чего ожидаете от матча «Ливерпуль» – «Спартак»?

– У меня оптимистичные ожидания, это будет битва двух играющих команд. Вообще сам факт, что коллектив выступит на «Энфилде» – это уже здорово. Уверен, «Спартак» может победить за счет хорошо поставленной игры, взаимодействий в группе атаки. Сейчас команда Карреры вернулась на прошлогодний уровень, и я думаю, что могут много хлопот доставить «Ливерпулю».

– Вы не считаете, что фаворит этой встречи – «Ливерпуль»?

– Не важно, кто фаворит. Когда я играл за «Спартак», мы встречались с «Ливерпулем» два раза и в обеих встречах одержали победу. Причем в гостях мы победили 2:0. Нас никто не знал в Европе, и англичане считали, что быстро разделаются с нами. В итоге мы реализовали свои моменты, поймали на контратаках – отгрузили двушку. Хотя, по началу, было волнение. Мы ведь обыграли их сначала дома 4:2. Естественно, мы понимали, что второй матч будет намного сложнее. Романцев поставил нам задачу выдержать натиск в первые 20 минут. Он прекрасно понимал, что они с первых минут побегут вперед. Побежали и у них не получилось. В той игре мы как никогда внимательно действовали в обороне.

– Та победа много значит в вашей карьере?

– Такие матчи остаются в памяти на всю жизнь. Понятно, что не сразу сели в самолет после игры. Отметили хорошо и дальше готовились к следующим матчам. Помню, в том сезоне график был очень напряженным. Мне бы хотелось, чтобы предстоящий матч был сыгран «Спартаком» по лекалам того. По логике развития событий.