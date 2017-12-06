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    • Радченко ждет победы «Спартака» над «Ливерпулем» за счет активной атаки

    Радченко ждет победы «Спартака» над «Ливерпулем» за счет активной атаки

    Бывший нападающий московского «Спартака» Дмитрий Радченко рассказал о шансах на победу красно-белых в предстоящем матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который пройдет на «Энфилде».

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Спартак» состоится в среду, 6 декабря, в 22:45 по московскому времени. Англичане располагаются на первой строчке в турнирной таблице группы Е с девятью очками. Москвичи идут третьими с шестью очками, отставая от «Севильи» на два балла.

    – Чего ожидаете от матча «Ливерпуль» – «Спартак»?

    – У меня оптимистичные ожидания, это будет битва двух играющих команд. Вообще сам факт, что коллектив выступит на «Энфилде» – это уже здорово. Уверен, «Спартак» может победить за счет хорошо поставленной игры, взаимодействий в группе атаки. Сейчас команда Карреры вернулась на прошлогодний уровень, и я думаю, что могут много хлопот доставить «Ливерпулю».

    – Вы не считаете, что фаворит этой встречи – «Ливерпуль»?

    – Не важно, кто фаворит. Когда я играл за «Спартак», мы встречались с «Ливерпулем» два раза и в обеих встречах одержали победу. Причем в гостях мы победили 2:0. Нас никто не знал в Европе, и англичане считали, что быстро разделаются с нами. В итоге мы реализовали свои моменты, поймали на контратаках – отгрузили двушку. Хотя, по началу, было волнение. Мы ведь обыграли их сначала дома 4:2. Естественно, мы понимали, что второй матч будет намного сложнее. Романцев поставил нам задачу выдержать натиск в первые 20 минут. Он прекрасно понимал, что они с первых минут побегут вперед. Побежали и у них не получилось. В той игре мы как никогда внимательно действовали в обороне.

    – Та победа много значит в вашей карьере?

    – Такие матчи остаются в памяти на всю жизнь. Понятно, что не сразу сели в самолет после игры. Отметили хорошо и дальше готовились к следующим матчам. Помню, в том сезоне график был очень напряженным. Мне бы хотелось, чтобы предстоящий матч был сыгран «Спартаком» по лекалам того. По логике развития событий.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.12.2017 08:16
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    Комментарии (8)
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    odin1973
    1512538156
    А нам бы, как хотелось....
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    filosof sparty
    1512538769
    Я тоже жду...но врядли дождусь(. Но шансы есть безусловно. Вперёд СПАРТАК!!!
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    Диктор
    1512540991
    Верю в Спартак.
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    спанчес
    1512542064
    . Причем в гостях мы победили 2:0. Рачек очень скромный человек оказывается, не упомянул что один гол он забил ,я прекрасно помню его гол ,на противоходе вратаря поймал
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    OfaZavr
    1512552667
    мы все ждем и не только спартачи но и все адекватные болельщики российского футбола!
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    momwig_
    1512553075
    Вот примерно так надо и сыграть - Ливер если не получается, скисает. Начало таймов нужно провести внимательно, минут 20 первого и минут 10 второго, в остальное время можно попробовать с ними что-то сотворить.
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    ologreds
    1694991791
    numo528275
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