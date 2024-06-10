Радченко сказал, подойдет ли Джикия «Зениту»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Дмитрий Радченко высказался о возможном переходе защитника Георгия Джикии в петербургский клуб.

– Думаю, он не усилит оборону команды. Защитники «Зенита» сильнее его. И вообще непонятно, в каком он физическом состоянии, Георгий уже давно находится без игровой практики.

– Другим клубам РПЛ он может пригодиться?

– Думаю, да. Он неплохой игрок, которому надо просто вернуть свою лучшую форму.