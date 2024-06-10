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    Радченко сказал, подойдет ли Джикия «Зениту»

    Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Дмитрий Радченко высказался о возможном переходе защитника Георгия Джикии в петербургский клуб.

    – Думаю, он не усилит оборону команды. Защитники «Зенита» сильнее его. И вообще непонятно, в каком он физическом состоянии, Георгий уже давно находится без игровой практики.

    – Другим клубам РПЛ он может пригодиться?

    – Думаю, да. Он неплохой игрок, которому надо просто вернуть свою лучшую форму.

    • 30-летний Джикия покинул «Спартак» по истечении срока контракта этим летом.
    • Он выступал за красно-белых с 2017 года.
    • В минувшем сезоне Джикия провел 12 матчей.

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    Источник: Metaratings.ru

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    10.06.2024 11:08
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    Комментарии (2)
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    DOCTOR PENALTY
    1718008611
    Здесь вопрос даже не в том - подойдёт или не подойдёт, а в том, что найдётся ли такой дурак, который будет предлагать его в Зенит.
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    Taps
    1718011566
    Жадный грузин нам не нужен.
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