Радченко сказал, подойдет ли Джикия «Зениту»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Дмитрий Радченко высказался о возможном переходе защитника Георгия Джикии в петербургский клуб.
– Думаю, он не усилит оборону команды. Защитники «Зенита» сильнее его. И вообще непонятно, в каком он физическом состоянии, Георгий уже давно находится без игровой практики.
– Другим клубам РПЛ он может пригодиться?
– Думаю, да. Он неплохой игрок, которому надо просто вернуть свою лучшую форму.
- 30-летний Джикия покинул «Спартак» по истечении срока контракта этим летом.
- Он выступал за красно-белых с 2017 года.
- В минувшем сезоне Джикия провел 12 матчей.