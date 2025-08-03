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Радченко назвал самую популярную команду России

3 августа 2025, 00:37
7

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко определил народную команду в стране. По его мнению, это «Спартак».

«Раньше, однозначно, был «Спартак». По моим ощущениям, пока красно-белые еще немного опережают «Зенит». Потому что еще в прошлом веке они были одними из лидеров чемпионата СССР и потом России. А петербуржцы начали свое восхождение на вершину после 1984, когда выиграли чемпионат.

Но сейчас, мне кажется, что «Спартак» все-равно еще их опережает», – сказал Радченко.

  • «Спартак» в последний раз выигрывал чемпионат России в 2017 году.
  • Действующим победителем РПЛ является «Краснодар», до этого турнир 6 раз подряд выигрывал «Зенит».

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Радченко Дмитрий
Комментарии (7)
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Каратель помойников
1754186269
Восхождение зинка начала в 2002-03,когда на трубу присела.все остальное время она болталась "где-то между"
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ВасяК
1754195315
А я Радченко помню как футболиста Спартака!!!
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власик
1754199811
А кто такой Радченко ? Чем он заслужил , что его мнение напечатано. Яшина знаю, Семина знаю,Стрельцова знаю, а это КТО?
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Plyash
1754202749
Дык , всем известно , что в России нет ещё пока команды лучше Спартака ! Это аксиома , ребята .
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Artemka444
1754204145
Спартак то спартак сё Все равно говнище
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FCSpartakM
1754205674
Уже тут писал, зенит не популярнее ЦСКА. Зачем эти сравнения. Какие ощущения? выехать за пределы Ленинградской обл и соседних регионов и никто там не слышал о зените. Я людей, болеющих за локомотив знаю больше, чем за зенит.
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