Радченко назвал самую популярную команду России

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко определил народную команду в стране. По его мнению, это «Спартак».

«Раньше, однозначно, был «Спартак». По моим ощущениям, пока красно-белые еще немного опережают «Зенит». Потому что еще в прошлом веке они были одними из лидеров чемпионата СССР и потом России. А петербуржцы начали свое восхождение на вершину после 1984, когда выиграли чемпионат.

Но сейчас, мне кажется, что «Спартак» все-равно еще их опережает», – сказал Радченко.