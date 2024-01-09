Радченко объяснил, почему «Зенит» подписывает бразильцев

Бывший нападающий «Зенита», «Спартака» и «Расинга» Дмитрий Радченко высказался о трансферной политике петербургского клуба после перехода в команду 25-летнего нападающего Артура из «Палмейраса».

По данным журналиста Фабрицио Романо, бразилец обошелся российскому клубу в 18 миллионов евро. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал сумму в 15 миллионов евро.

«Не переплатил ли «Зенит» за Артура? Мы все понимаем, что «Зениту» нужно усиление состава. Бразильская диаспора, которая сейчас находится в клубе, себя проявляет очень хорошо, им комфортно здесь. Мне кажется, именно по этой идеологии «Зенит» сейчас подписывает хороших футболистов из Бразилии. Им будет намного быстрее и легче адаптироваться в команде.

Когда многие говорили, что нужно вовсе отменить лимит на легионеров, у меня была очень четкая позиция, которую я сформировал, приехав в Испанию. У них было три иностранца, которые могли одновременно находиться на поле. Остальные – местные. А иностранцы были на голову сильнее уровнем в каждой команде. Мне такая политика очень нравилась. Это было бы развитие наших молодых российских футболистов.

В «Зените» не так? Я не говорю про «Зенит». Клуб имеет возможности, и это нормально, потому что сейчас есть такой регламент. Клубы с возможностями будут усиливаться иностранцами, пока он не поменяется», – сказал Радченко.