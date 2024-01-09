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    Радченко объяснил, почему «Зенит» подписывает бразильцев

    Бывший нападающий «Зенита», «Спартака» и «Расинга» Дмитрий Радченко высказался о трансферной политике петербургского клуба после перехода в команду 25-летнего нападающего Артура из «Палмейраса».

    По данным журналиста Фабрицио Романо, бразилец обошелся российскому клубу в 18 миллионов евро. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал сумму в 15 миллионов евро.

    «Не переплатил ли «Зенит» за Артура? Мы все понимаем, что «Зениту» нужно усиление состава. Бразильская диаспора, которая сейчас находится в клубе, себя проявляет очень хорошо, им комфортно здесь. Мне кажется, именно по этой идеологии «Зенит» сейчас подписывает хороших футболистов из Бразилии. Им будет намного быстрее и легче адаптироваться в команде.

    Когда многие говорили, что нужно вовсе отменить лимит на легионеров, у меня была очень четкая позиция, которую я сформировал, приехав в Испанию. У них было три иностранца, которые могли одновременно находиться на поле. Остальные – местные. А иностранцы были на голову сильнее уровнем в каждой команде. Мне такая политика очень нравилась. Это было бы развитие наших молодых российских футболистов.

    В «Зените» не так? Я не говорю про «Зенит». Клуб имеет возможности, и это нормально, потому что сейчас есть такой регламент. Клубы с возможностями будут усиливаться иностранцами, пока он не поменяется», – сказал Радченко.

    • Ранее в «Зенит» зимой уже пришли два бразильца Нино и Педро.
    • Артур в прошедшем сезоне стал чемпионом Бразилии, он сыграл за клуб 51 матч в различных турнирах, забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.01.2024 13:06
    Комментарии (5)
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    АлексМак
    1704794989
    В том числе и в дальновидных коммерческих целях
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    nik55
    1704796979
    просто мюллеру деньги не куда девать
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    Ziklop
    1704799611
    эти политики ничего не поменяют, у них всё хорошо!
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    Plyash
    1704820855
    Дима прямо "глаза" раскрыл нам.Эта "трансферная политика петербургского клуба" далеко не нова и лишь удачно слизана у европейских грандов.И правильно слизана - куй железо,пока есть ГазПром.Достаточно вспомнить,правда,в недалёком прошлом,линию атаки Барселоны,где к Месси подтянули кусачего Луиса Суареса,затем капризного Неймара.Все Южно-латино-американцы,но схожие по стилю.А главное,что многие годы своей игрой они радовали нас и мучили своих визави.То же самое сейчас делают и Питерцы,хотим мы того или не хотим.Правда,в рамках одного государства...Удачи всем.
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