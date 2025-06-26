Радченко – о споре Соболева и Радимова: «Ящик пива – серьезная мотивация для Александра!»

Бывший зенитовец Дмитрий Радченко высказался о споре форварда команды Александра Соболева и Владислава Радимова.

Стороны поспорили на ящик пива.

Предмет спора – голы форварда. Радимов утверждает, что Соболев забьет меньше 20 голов. Александр заявил, что дойдет до 20.

«Зенит» купил Соболева у «Спартака» в августе за 10 миллионов евро.

«Ящик пива – очень серьезная мотивация для Соболева! Но если серьезно говорить, видно, что Соболев хочет, он старается.

Процесс адаптации уже прошел, и для него грядущий сезон будет очень важный.

В концовке прошлого сезона он нам показал, что может, и если проанализировать, принес «Зениту» довольно много очков своими голами.

Это хорошо для него, но в предстоящем сезоне он должен проявить себя максимально, потому что если он себя не проявит, «Зенит», я думаю, больше ждать не будет – смысла нет», – сказал Радченко.