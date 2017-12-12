Радченко назвал «Зенит» фаворитом в паре с «Селтиком»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко признал, что ничего особенного в «Селтике» он не видит. По его мнению, «Зенит» является фаворитом в противостоянии с этим клубом в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

– Знаю, что у «Селтика» сейчас непростые времена, но последние матчи этой команды я не видел. Думаю, в этой паре «Зенит» – фаворит.

– Все в Петербурге помнят прошлый матч «Зенита» против шотландской команды.

– В Шотландии традиционно всего две команды: «Селтик» и «Глазго Рейнджерс». И играют они в схожем стиле. Но ничего сверхъестественного в этих коллективах я не вижу.