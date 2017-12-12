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    Радченко назвал «Зенит» фаворитом в паре с «Селтиком»

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко признал, что ничего особенного в «Селтике» он не видит. По его мнению, «Зенит» является фаворитом в противостоянии с этим клубом в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

    – Знаю, что у «Селтика» сейчас непростые времена, но последние матчи этой команды я не видел. Думаю, в этой паре «Зенит» – фаворит.

    – Все в Петербурге помнят прошлый матч «Зенита» против шотландской команды.

    – В Шотландии традиционно всего две команды: «Селтик» и «Глазго Рейнджерс». И играют они в схожем стиле. Но ничего сверхъестественного в этих коллективах я не вижу.

    Источник: «Советский спорт»

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    12.12.2017 10:54
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    Комментарии (3)
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    TY13R
    1513072333
    жаль Андерлехт не попал в ЛЕ, так бы повторили судьбу прошлогодней встречи)))
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    ologreds
    1694991747
    numo528936
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