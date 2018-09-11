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    Радченко: «В матче с Чехией Ионов был лучшим на поле»

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко назвал лучшего игрока национальной команды в матче против Чехии.

    «Отмечу Ионова. Черчесов был прав, вернув его в сборную. Алексей отлично начал сезон в «Ростове», регулярно забивает. И в сборной он тоже воспользовался шансом.

    В матче с Чехией Ионов был лучшим на поле, пусть его и заменили после часа игры. Вообще тренерский штаб дает понять, что двери в национальную команду открыты для всех, и это абсолютно верное заявление», – считает Радченко.

    Товарищеский матч Россия – Чехия завершился со счетом 5:1.

    Источник: УЕФА

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    11.09.2018 06:53
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