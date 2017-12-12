Радченко не считает Снейдера и Балотелли «сбитыми летчиками»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко оценил итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы для «Локомотива» и «Спартака».

Напомним, что «Локомотиву» предстоит встретиться в плей-офф Лиги Европы с «Ниццей», а «Спартаку» будет противостоять «Атлетик» из Бильбао.

– Что знаете о сопернике «Локомотива» – «Ницце», кроме того, что там играют Уэсли Снейдер и Марио Балотелли?

– «Ницца» – команда, которая ставит перед собой определенные задачи, поэтому в ней собраны те футболисты, о которых вы сказали. Они показывают атакующий футбол, стараются играть в короткий пас. Противостояние с «Локомотивом» будет очень интересное.

– Многие называют Снейдера и Балотелли «сбитыми» летчиками». Согласны?

– Это ребята с непростым характером, но мы знаем их футбольные качества. И понимаем, что они умеют делать на футбольном поле. Думаю, еще рано говорить, что они «сбитые летчики».

– «Спартаку» в соперники снова попалась испанская команда – «Атлетик».

– Это команда с очень большими традициями, единственный клуб, который не вылетал из элитного испанского дивизиона. Все мы знаем, что клуб из Бильбао – особенный, потому что играют в нем только баски, родившиеся на своей родной земле. В общем, коллектив с особенным характером и ярко выраженным патриотизмом.

– Можно ли проводить параллели между «Атлетиком» и «Севильей»?

– Вы знаете, испанские команды все играют в примерно одинаковый футбол. Эти обе команды играют в атаку. Мне кажется, «Атлетик» и «Севилья» похожи.