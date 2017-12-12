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    • Радченко не считает Снейдера и Балотелли «сбитыми летчиками»

    Радченко не считает Снейдера и Балотелли «сбитыми летчиками»

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко оценил итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы для «Локомотива» и «Спартака».

    Напомним, что «Локомотиву» предстоит встретиться в плей-офф Лиги Европы с «Ниццей», а «Спартаку» будет противостоять «Атлетик» из Бильбао.

    – Что знаете о сопернике «Локомотива» – «Ницце», кроме того, что там играют Уэсли Снейдер и Марио Балотелли?

    – «Ницца» – команда, которая ставит перед собой определенные задачи, поэтому в ней собраны те футболисты, о которых вы сказали. Они показывают атакующий футбол, стараются играть в короткий пас. Противостояние с «Локомотивом» будет очень интересное.

    – Многие называют Снейдера и Балотелли «сбитыми» летчиками». Согласны?

    – Это ребята с непростым характером, но мы знаем их футбольные качества. И понимаем, что они умеют делать на футбольном поле. Думаю, еще рано говорить, что они «сбитые летчики».

    – «Спартаку» в соперники снова попалась испанская команда – «Атлетик».

    – Это команда с очень большими традициями, единственный клуб, который не вылетал из элитного испанского дивизиона. Все мы знаем, что клуб из Бильбао – особенный, потому что играют в нем только баски, родившиеся на своей родной земле. В общем, коллектив с особенным характером и ярко выраженным патриотизмом.

    – Можно ли проводить параллели между «Атлетиком» и «Севильей»?

    – Вы знаете, испанские команды все играют в примерно одинаковый футбол. Эти обе команды играют в атаку. Мне кажется, «Атлетик» и «Севилья» похожи.

    Источник: «Советский спорт»

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    12.12.2017 06:41
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    Комментарии (2)
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    _Evgen_57
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    они еще повозят наших футболеров
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    ologreds
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