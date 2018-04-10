Радченко назвал «Реал» главным фаворитом Лиги чемпионов

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко дал прогнозы на ответные четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов.

– Ваши прогнозы на ответные четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов?

– Думаю, в большинстве встреч практически все решено. С другой стороны, это футбол – могут быть сюрпризы.

– То есть, истории вроде «Барселона» – «ПСЖ» (0:4, 6:1) или «Депортиво» – «Милан» (1:4, 4:0) могут повториться?

– Такое, конечно, случается, но очень уж редко. Если быть реалистом – это практически невозможно.

– Кто на ваш взгляд явный фаворит турнира?

– Очень мощно в этом году выглядит мадридский «Реал». На данный момент у него больше всего шансов на победу. Он сделает все возможное, чтобы взять третий победный кубок подряд, потому что в чемпионате Испании на этот раз мадридцы выступают, мягко говоря, неудачно. Так что им остается только все силы бросить на Лигу чемпионов.