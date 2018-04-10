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    Радченко назвал «Реал» главным фаворитом Лиги чемпионов

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко дал прогнозы на ответные четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов.

    – Ваши прогнозы на ответные четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов?

    – Думаю, в большинстве встреч практически все решено. С другой стороны, это футбол – могут быть сюрпризы.

    – То есть, истории вроде «Барселона» – «ПСЖ» (0:4, 6:1) или «Депортиво» – «Милан» (1:4, 4:0) могут повториться?

    – Такое, конечно, случается, но очень уж редко. Если быть реалистом – это практически невозможно.

    – Кто на ваш взгляд явный фаворит турнира?

    – Очень мощно в этом году выглядит мадридский «Реал». На данный момент у него больше всего шансов на победу. Он сделает все возможное, чтобы взять третий победный кубок подряд, потому что в чемпионате Испании на этот раз мадридцы выступают, мягко говоря, неудачно. Так что им остается только все силы бросить на Лигу чемпионов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.04.2018 08:54
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