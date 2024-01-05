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    Радченко пояснил смысл перехода Педро в «Зенит»

    Бывший нападающий «Зенита», «Спартака», «Расинга» и сборной России Дмитрий Радченко оценил трансфер в петербургский клуб 17-летнего нападающего Педро из «Коринтианса».

    «Стоит ли «Зениту» давать больше шансов своим воспитанникам? У «Зенита» есть очень хорошие молодые игроки. Но в данной конкретной ситуации, когда до конца осталось не очень много времени, конкурировать молодому игроку с футболистами основы и даже скамейки запасных, которая есть у «Зенита», очень непросто.

    Знаю по себе это. Молодого игрока нужно правильно доводить до основного состава. А у «Зенита» стоят конкретные задачи, которые нужно выполнить. Я думаю, поэтому такие трансферы и происходят», – сказал Радченко.

    • Педро присоединится к «Зениту» 12 января и примет участие в медицинских мероприятиях перед возобновлением сезона.
    • 5 февраля ему исполнится 18 лет.
    • Педро провел 21 матч за главную команду «Коринтианса» и забил 1 гол.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    05.01.2024 13:01
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    Комментарии (3)
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    Петер круче мАсквы
    1704449726
    Поможет Зениту насать на лицо срамтаку, на игре в марте. :)))
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    Avenger_93
    1704451827
    Смысла нет, главное темно-серый и за последние 15 лет Зенит до основы никого не довел, где академия и дубль на уровне плинтуса, а точно главный умник среди футболеров командует в простонароде чипсоед
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1704453752
    Кто лучше себя проявляет на тренировках и в товарняках того Богданыч и ставит в основу. Гыгыгы
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