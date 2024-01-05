Радченко пояснил смысл перехода Педро в «Зенит»

Бывший нападающий «Зенита», «Спартака», «Расинга» и сборной России Дмитрий Радченко оценил трансфер в петербургский клуб 17-летнего нападающего Педро из «Коринтианса».

«Стоит ли «Зениту» давать больше шансов своим воспитанникам? У «Зенита» есть очень хорошие молодые игроки. Но в данной конкретной ситуации, когда до конца осталось не очень много времени, конкурировать молодому игроку с футболистами основы и даже скамейки запасных, которая есть у «Зенита», очень непросто.

Знаю по себе это. Молодого игрока нужно правильно доводить до основного состава. А у «Зенита» стоят конкретные задачи, которые нужно выполнить. Я думаю, поэтому такие трансферы и происходят», – сказал Радченко.