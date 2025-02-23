Радченко – о «Спартаке»: «Это была лучшая команда и без трансферов на вход»

Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Радченко оценил зимнюю трансферную кампанию красно-белых.

– Если «Спартак» не окажет «Зениту» серьeзной конкуренции, с кого-то будут спрашивать за эти рекордные трансферы?

– Думаю, спрашивать не будут, потому что это решение, наверное, не только одного Станковича, но и руководства клуба. И решение обдуманное.

Угадать невозможно, сработают трансферы или нет. Это взвешенное решение и понятные трансферы. Суммы, которые потрачены, тоже понятны, потому что «Спартак» в этом году имеет реальный шанс побороться за золотые медали.

– Учитывая состав «Зенита», у «Спартака» есть реальные шансы оказать конкуренцию?

– Почему нет? Мы же видели, как «Спартак» играл до зимней паузы. Это была лучшая команда и без трансферов на вход. «Спартак» усилился, борьба будет очень напряжeнная, и всe будет зависеть от того, как игроки, которые пришли в команду, адаптируются. Это очень важный момент, потому что игр остаeтся не так много.