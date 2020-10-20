Радченко: «Зенит» способен взять шесть очков в матчах с «Брюгге»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о бельгийском «Брюгге» – первом сопернике питерцев на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Зенит» будет играть на победу, потому что «Брюгге» – это тот соперник, в матчах с которым наша команда способна взять шесть очков.

Думаю, «Зенит» выйдет на поле в том же составе, что играл последнее время. Это стало понятно по последнему матчу, по заменам, по тому факту, что некоторым футболистам дали отдохнуть после сборной.

Так что наверняка в основе выйдут Дзюба, Жирков и Оздоев. Понятно, что все хотят проявить себя в Лиге чемпионов, потому что это турнир номер один в Европе. Это большой шанс для футболистов, чтобы уехать в хороший чемпионат», – сказал Радченко в интервью «Известиям».

Матч «Зенит» – «Брюгге» состоится сегодня, 20 октября.

Начало игры – в 19:55 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи