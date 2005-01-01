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    Радченко: «Зенит» способен взять шесть очков в матчах с «Брюгге»

    Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о бельгийском «Брюгге» – первом сопернике питерцев на групповом этапе Лиги чемпионов.

    «Зенит» будет играть на победу, потому что «Брюгге» – это тот соперник, в матчах с которым наша команда способна взять шесть очков.

    Думаю, «Зенит» выйдет на поле в том же составе, что играл последнее время. Это стало понятно по последнему матчу, по заменам, по тому факту, что некоторым футболистам дали отдохнуть после сборной.

    Так что наверняка в основе выйдут Дзюба, Жирков и Оздоев. Понятно, что все хотят проявить себя в Лиге чемпионов, потому что это турнир номер один в Европе. Это большой шанс для футболистов, чтобы уехать в хороший чемпионат», – сказал Радченко в интервью «Известиям».

    • Матч «Зенит» – «Брюгге» состоится сегодня, 20 октября.
    • Начало игры – в 19:55 по московскому времени.

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    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13576

      vladimir-7 2 минуты назад

      Да уж, для Дзюбы и Жиркова, это большой шанс, чтобы уехать в хороший чемпионат с удочками. Ну и шутник, Д.Радченко.

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      Рейтинг: +128

      аларм дубль2 22 минуты назад

      должны выигрывать!у брюгге в лазарете ковиды есть!так что флаг зениту в руки и удачи!!!

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