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  • Радченко: «Зенит» способен взять шесть очков в матчах с «Брюгге»

Радченко: «Зенит» способен взять шесть очков в матчах с «Брюгге»

20 октября 2020, 10:59
21

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о бельгийском «Брюгге» – первом сопернике питерцев на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Зенит» будет играть на победу, потому что «Брюгге» – это тот соперник, в матчах с которым наша команда способна взять шесть очков.

Думаю, «Зенит» выйдет на поле в том же составе, что играл последнее время. Это стало понятно по последнему матчу, по заменам, по тому факту, что некоторым футболистам дали отдохнуть после сборной.

Так что наверняка в основе выйдут Дзюба, Жирков и Оздоев. Понятно, что все хотят проявить себя в Лиге чемпионов, потому что это турнир номер один в Европе. Это большой шанс для футболистов, чтобы уехать в хороший чемпионат», – сказал Радченко в интервью «Известиям».

  • Матч «Зенит» – «Брюгге» состоится сегодня, 20 октября.
  • Начало игры – в 19:55 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи

Источник: «Известия»
Лига чемпионов Зенит Брюгге Радченко Дмитрий
Комментарии (21)
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vladimir-7
1603182353
Да уж, для Дзюбы и Жиркова, это большой шанс, чтобы уехать в хороший чемпионат с удочками. Ну и шутник, Д.Радченко.
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bzfar
1603182905
Удачи всем российским клубам в ЛЧ и ЛЕ!
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ilichkadr
1603182988
Дима как всегда брякнул не подумав.
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Юрэс
1603194470
Могут!?!?!?!? ОБЯЗАНЫ
Ответить
nik55
1603197063
кто хочет спор что Оздоев получит желтую и пешеход будет падать прося пенальти
Ответить
TOT26
1603203848
Смешное высказывание, да через 30 минут игроки Зенита будут умирать на поле, всё в ногах Брюгге сколько смогут забить.
Ответить
ROSTOV SUPER
1603212170
Бред ! В какой чемпионат кому ехать ? Жирным высокооплачиваемым лентяям , кто и где им будет платить столько , сколько платит газовая труба и наши налогоплательщики ?
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Hektor 84
1603212638
Мечтатель! Или ФАНТАЗЕР))) ЗЕНИТУ НАСУЮТ В ОБОИХ ИГРАХ
Ответить
erma
1603217056
Зачем вообще такие статьи - это просто мнение частного человека, который никак его не обосновывает.Что он скажет сейчас, после первого тайма с Брюгге, эксперт хренов.
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Fan Loko mik
1603263964
Три уже взял, ждём следующие......
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