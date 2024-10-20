Радченко сказал, за счет чего Соболев может выиграть конкуренцию у Кассьерры и Гонду

Бывший нападающий «Зенита», «Спартака» и сборной России Дмитрий Радченко высказался об игре форварда петербуржцев Александра Соболева.

– Соболев должен приносить пользу «Зениту» не только забитыми голами, но и своими действиями на поле. Если «Зенит» с помощью него будет брать очки, то вообще не важно, будет ли он забивать или нет. Он также и неплохой ассистент.

– Может адаптация Соболева затянутся на сезон?

– Нет, я думаю, что он достаточно опытный игрок, который уже показывал свою состоятельность и не раз.

– Реально сейчас Соболеву выиграть конкуренцию у Кассьерры и Лусиано?

– Конечно, это реально. У него очень большое преимущество в виде российского паспорта.