Радченко сказал, за счет чего Соболев может выиграть конкуренцию у Кассьерры и Гонду

Бывший нападающий «Зенита», «Спартака» и сборной России Дмитрий Радченко высказался об игре форварда петербуржцев Александра Соболева.
– Соболев должен приносить пользу «Зениту» не только забитыми голами, но и своими действиями на поле. Если «Зенит» с помощью него будет брать очки, то вообще не важно, будет ли он забивать или нет. Он также и неплохой ассистент.
– Может адаптация Соболева затянутся на сезон?
– Нет, я думаю, что он достаточно опытный игрок, который уже показывал свою состоятельность и не раз.
– Реально сейчас Соболеву выиграть конкуренцию у Кассьерры и Лусиано?
– Конечно, это реально. У него очень большое преимущество в виде российского паспорта.
- 27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в конце лета. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 10 миллионов евро.
- В нынешнем чемпионате России форвард провел 6 матчей, но пока не забил голов.