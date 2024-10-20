Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Радченко сказал, за счет чего Соболев может выиграть конкуренцию у Кассьерры и Гонду

    Радченко сказал, за счет чего Соболев может выиграть конкуренцию у Кассьерры и Гонду

    Бывший нападающий «Зенита», «Спартака» и сборной России Дмитрий Радченко высказался об игре форварда петербуржцев Александра Соболева.

    – Соболев должен приносить пользу «Зениту» не только забитыми голами, но и своими действиями на поле. Если «Зенит» с помощью него будет брать очки, то вообще не важно, будет ли он забивать или нет. Он также и неплохой ассистент.

    – Может адаптация Соболева затянутся на сезон?

    – Нет, я думаю, что он достаточно опытный игрок, который уже показывал свою состоятельность и не раз.

    – Реально сейчас Соболеву выиграть конкуренцию у Кассьерры и Лусиано?

    – Конечно, это реально. У него очень большое преимущество в виде российского паспорта.

    • 27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в конце лета. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 10 миллионов евро.
    • В нынешнем чемпионате России форвард провел 6 матчей, но пока не забил голов.

    Новости по теме
    Черчесов рассказал, что персонально разговаривал с Соболевым в сборной: «Нет, не в душе»
    Погребняк прокомментировал ненависть фанатов «Зенита» к Соболеву 8
    Черчесов оценил решение Соболева покинуть «Спартак» 5
    Источник: «Спорт день за днём»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:15
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    fakeid
    1729437880
    нужно было летом продавать кассьерру, когда арабы предлагали сундуки с золотом. а сейчас он столько не забивает и получает меньше игрового времени из-за дельфинария. дорого уже не продать.
    Ответить
    Интерес
    1729439039
    Разве что он им пургену в еду перед матчами будет подсыпать.А так и паспорт не помощник.Тем более,что скоро ещё один "россиянин" в команде появится.
    Ответить
    Литейный 4 (returned)
    1729442515
    У Лусиано ему никогда не выиграть конкуренцию. Он классом выше. Это как сравнивать Зенит с его фарм клубом Спартаком. Гыгыгы
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 