Радченко: «Раньше играли на полях без искусственного подогрева по колено в снегу»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко вспомнил свой опыт выступления при минусовых температурах. При этом он отметил, что не является сторонником переноса матча «СКА-Хабаровска» с «Локомотивом».

Стоит отметить, что по прогнозам температура в Хабаровске 27 ноября может составить от -10°С до -12°С.

– После того, как ЦСКА при «-17» выиграл в Хабаровске и потерял из-за травм двух игроков, начались разговоры о том, что нужно перенести с Дальнего Востока матч «СКА-Хабаровск» – «Локомотив»…

– Вообще-то, задуматься о том, что в ноябре в Хабаровске может быть около «-20», следовало при составлении календаря. Похоже, просто никто не ожидал увидеть местных армейцев в Премьер-лиге. Всегда вокруг календаря кипят страсти, но нужно приводить разные мнения к общему знаменателю. Мне в бытность футболистом приходилось играть на полях без искусственного подогрева по колено в снегу.

– На Дальнем Востоке?

– Нет, в Ярославле. «Спартак» тогда выиграл, но мяч приходилось проталкивать в сугробах. Вот и запомнилась эта игра.

– Действительно, как утверждают поборники переноса матча в Хабаровске, при сильном морозе иная нагрузка на мышцы, и невозможно дышать?

– Конечно, это так. Нормально сыграть в футбол невозможно. Минусов очень много, но не зря ведь раньше на афишах писали: «Матч состоится при любой погоде». Еще в начале 90-х никто не заводил разговоров о переносе игр из-за погоды.