Радченко: «Вылет «Зенита» от «Фенербахче» будет неудачей, но не сильным провалом»

Экс-нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко считает, что возможный вылет петербуржцев из Лиги Европы не стоит называть сильным провалом.

Завтра «Зенит» дома проведет ответный матч 1/16 финала ЛЕ против «Фенербахче». В первой встрече в Стамбуле сине-бело-голубые проиграли со счетом 0:1.

«В Турции сине-бело-голубые играли вторым номером, действовали на контратаках. Уверен, что завтра будет совершенно другой матч: на поле выйдет «Зенит», который будет играть первым номером.

Пока не до конца понятно, какой футбол будет показывать команда Семака весной, нужно посмотреть хотя бы пару матчей. Какие-то выводы можно будет делать уже после завтрашней игры.

На Лигу Европы стоят самые высокие задачи, а «Фенербахче» – команда, которую можно пройти. Но если завтра «Зенит» не пройдeт, это будет неудача, которую нельзя считать сильным провалом», – сказал Радченко.

Матч «Зенит» – «Фенербахче» пройдет в четверг, 21 февраля, на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 20:55 по московскому времени.