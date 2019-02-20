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    Радченко: «Вылет «Зенита» от «Фенербахче» будет неудачей, но не сильным провалом»

    Экс-нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко считает, что возможный вылет петербуржцев из Лиги Европы не стоит называть сильным провалом.

    Завтра «Зенит» дома проведет ответный матч 1/16 финала ЛЕ против «Фенербахче». В первой встрече в Стамбуле сине-бело-голубые проиграли со счетом 0:1.

    «В Турции сине-бело-голубые играли вторым номером, действовали на контратаках. Уверен, что завтра будет совершенно другой матч: на поле выйдет «Зенит», который будет играть первым номером.

    Пока не до конца понятно, какой футбол будет показывать команда Семака весной, нужно посмотреть хотя бы пару матчей. Какие-то выводы можно будет делать уже после завтрашней игры.

    На Лигу Европы стоят самые высокие задачи, а «Фенербахче» – команда, которую можно пройти. Но если завтра «Зенит» не пройдeт, это будет неудача, которую нельзя считать сильным провалом», – сказал Радченко.

    Матч «Зенит» – «Фенербахче» пройдет в четверг, 21 февраля, на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 20:55 по московскому времени.

    Источник: «Чемпионат»

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    20.02.2019 18:48
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 21 февраля 2019, 16:55

      Вылет от "Фенербахче" не провал? Да вы с Луны свалились, г-н Радченко.Какие еще команды в соперники нужны для прохождения дальше?

      2
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 20 февраля 2019, 21:13

      Ну не 34 раунд квалификации, как некоторые любят)) да пох... ждём ЛЧ на Крестовском !!!

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 20 февраля 2019, 19:58

      Это как это, на пол шишечки? Не парни, это будет полный обсерон!!!

      0
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 20 февраля 2019, 19:54

      Вылет Семака будет неудачей,но не сильным провалом.....надо быть более конвретным в выражениях..

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 20 февраля 2019, 19:35

      Всё нормально товарищи, не раскачивайте лодку:))) Дайте Семаку ещё лет пять и пару сотен миллионов €. И он создаст команду мечты.



      Или не создаст...

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 20 февраля 2019, 19:19

      Ну по игре - не катострофа!!!

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 20 февраля 2019, 18:59

      Естественно! Из Кубка страны вылетели-не катастрофа.Из еврокубков-не катастрофа.Не выиграют чемпионат-не катастрофа.Одни непомерные траты.Прям не клуб,а какая-то "Манька-неКатастрофа"!

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