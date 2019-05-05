Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Люк Стил - статистика

Завершил карьеру
24 сентября 1984 (41), Питерборо
#15 | Вратарь
188 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ноттингем Форест
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
05.05.2019
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
27.04.2019
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Ноттингем Форест
3 : 0
22.04.2019
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
19.04.2019
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
13.04.2019
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
09.04.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Ротерхэм
2 : 1
06.04.2019
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
30.03.2019
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
16.03.2019
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Ноттингем Форест
1 : 3
13.03.2019
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Ноттингем Форест
3 : 0
09.03.2019
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Сток Сити
2 : 0
02.03.2019
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
25.02.2019
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Престон
0 : 0
16.02.2019
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Вест Бромвич
2 : 2
12.02.2019
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
09.02.2019
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Бирмингем Сити
2 : 0
02.02.2019
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
26.01.2019
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
19.01.2019
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Рединг
2 : 0
12.01.2019
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ноттингем Форест
4 : 2
01.01.2019
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Миллуолл
1 : 0
29.12.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Норвич Сити
3 : 3
26.12.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
22.12.2018
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Дерби Каунти
0 : 0
17.12.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
08.12.2018
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
01.12.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Астон Вилла
5 : 5
28.11.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Халл Сити
0 : 2
24.11.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Ноттингем Форест
0 : 0
10.11.2018
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
03.11.2018
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Лидс
1 : 1
27.10.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Болтон
0 : 3
24.10.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
20.10.2018
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Мидлсбро
0 : 2
06.10.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ноттингем Форест
2 : 2
03.10.2018
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Блэкберн
2 : 2
29.09.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
22.09.2018
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
19.09.2018
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
0 : 0
15.09.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Брентфорд
2 : 1
01.09.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ноттингем Форест
2 : 2
25.08.2018
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Уиган Атлетик
2 : 2
18.08.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Главные новости
Определен клуб РПЛ с худшей трансферной работой летом
19:27
Российский тренер произвел фурор в Италии
19:20
АПЛ. «Брайтон» отпинал «Арсенал» (3:0), у команды Артеты первая потеря в сезоне
18:56
Символическая сборная 9-го тура РПЛ по версии Радимова
18:46
3
Писарский намерен идти в Федеральный суд Швейцарии
17:58
4
Колосков констатировал развал команды РПЛ
17:25
2
В РПЛ в ближайшие дни ожидаются минимум две отставки
16:29
4
«Утомил»: российского тренера отправили на пенсию
16:13
2
Реакция игроков «Енисея» на уход Ташуева: «Пусть идет с богом»
15:32
1
«Регламент имеет серую зону»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
15:27
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+