|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ноттингем Форест
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2019
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:0
|Болтон (Болтон)
|27.04.2019
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|22.04.2019
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|19.04.2019
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|2:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|13.04.2019
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|09.04.2019
|1' -90'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|3:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|06.04.2019
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|2:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|30.03.2019
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
|Суонси (Суонси)
|16.03.2019
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|13.03.2019
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:3
|Астон Вилла (Бирмингем)
|09.03.2019
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|02.03.2019
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|25.02.2019
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|16.02.2019
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|0:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|12.02.2019
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|09.02.2019
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
|Брентфорд (Лондон)
|02.02.2019
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|2:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|26.01.2019
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|19.01.2019
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|12.01.2019
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|2:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|01.01.2019
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|4:2
|Лидс (Лидс)
|29.12.2018
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|1:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|26.12.2018
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|3:3
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|22.12.2018
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|17.12.2018
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|0:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|08.12.2018
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:1
|Престон (Престон)
|01.12.2018
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|28.11.2018
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|5:5
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|24.11.2018
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|10.11.2018
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|03.11.2018
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:0
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|27.10.2018
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|24.10.2018
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|0:3
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|20.10.2018
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:2
|Норвич Сити (Норвич)
|06.10.2018
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|0:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|03.10.2018
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:2
|Миллуолл (Лондон)
|29.09.2018
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|22.09.2018
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|19.09.2018
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|15.09.2018
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|0:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|01.09.2018
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|2:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|25.08.2018
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|18.08.2018
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|2:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)