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Джанлука Пеголо
Статистика
Джанлука Пеголо - статистика
Завершил карьеру
25 марта 1981 (45), Бассано дель Граппа
#25 | Вратарь
183 см | 77 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сассуоло
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Сассуоло
1 : 3
02.06.2023
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Сампдория
2 : 2
26.05.2023
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сассуоло
1 : 2
19.05.2023
Монца
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
4 : 2
13.05.2023
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Сассуоло
1 : 1
08.05.2023
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
2 : 0
03.05.2023
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Сассуоло
2 : 1
30.04.2023
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Салернитана
3 : 0
22.04.2023
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Сассуоло
1 : 0
16.04.2023
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Верона
2 : 1
08.04.2023
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Сассуоло
1 : 1
03.04.2023
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
1 : 0
17.03.2023
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
3 : 4
12.03.2023
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Сассуоло
3 : 2
06.03.2023
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Лечче
0 : 1
25.02.2023
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Сассуоло
0 : 2
17.02.2023
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Удинезе
2 : 2
12.02.2023
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Сассуоло
1 : 0
04.02.2023
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
2 : 5
29.01.2023
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Монца
1 : 1
22.01.2023
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Сассуоло
0 : 2
15.01.2023
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
2 : 1
07.01.2023
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сассуоло
1 : 2
04.01.2023
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Болонья
3 : 0
12.11.2022
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Сассуоло
1 : 1
09.11.2022
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Эмполи
1 : 0
05.11.2022
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
4 : 0
29.10.2022
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Сассуоло
2 : 1
24.10.2022
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
2 : 1
15.10.2022
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
1 : 2
08.10.2022
Интер
90' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Сассуоло
5 : 0
02.10.2022
Салернитана
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Торино
0 : 1
17.09.2022
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Сассуоло
1 : 3
11.09.2022
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Кремонезе
0 : 0
04.09.2022
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Сассуоло
0 : 0
30.08.2022
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Специя
2 : 2
27.08.2022
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Сассуоло
1 : 0
20.08.2022
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Ювентус
3 : 0
15.08.2022
Сассуоло
Был в запасе
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