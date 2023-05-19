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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Монца
Сассуоло - Монца: обзор матча 19 мая 2023
Сассуоло
19.05.2023, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 36 тур
1 : 2
Завершен
Монца
45+6'
Д. Берарди (П)
60'
П. Чиурриа
90+3'
М. Пессина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сассуоло - Монца
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
М. Пессина
Пас отдал
С. Виньято
87'
Замена
К. Гюткьяер
️️️️
А. Петанья
77'
Замена
С. Виньято
️️️️
Д. Мота
Замена
К. Торстведт
️️️️
Д. Берарди
74'
Замена
Н. Цортеа
️️️️
Д. Фраттези
74'
72'
Желтая карточка
Марлон
Замена
Д. Феррари
️️️️
М. Энрике
69'
Вторая желтая
Руан
68'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
А. Пинамонти
63'
Замена
Э. Сейде
️️️️
Н. Байрами
63'
60'
ГОЛ! 1:1!
П. Чиурриа
Пас отдал
С. Биринделли
55'
Замена
С. Биринделли
️️️️
С. Сенси
54'
Замена
Н. Ровелла
️️️️
Д. Капрари
54'
Замена
Марлон
️️️️
Л. Калдирола
49'
Желтая карточка
Д. Мота
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Берарди
45'
+6
40'
Желтая карточка
Л. Калдирола
Желтая карточка
Руан
36'
13'
Желтая карточка
Д. Капрари
12'
Желтая карточка
П. Мари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
10
Недим Байрами
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
46
Дани Мота
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
21
Абду Харруи
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Монца
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
4
Марлон
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
4-3-2-1
47
Консильи
13
Рожерио
6
Эрлич
4
Руан
22
Тольян
16
Фраттези
20
Лопес
7
Энрике
10
Байрами
10
Берарди
9
Пинамонти
4-1-2-3
20
Ди Грегорио
4
Иццо
5
Калдирола
4
Мари
30
Аугусто
8
Сенси
26
Чиурриа
32
Пессина
46
Мота
10
Капрари
37
Петанья
7
Энрике
67
Феррари
67
Феррари
7
Энрике
10
Берарди
42
Торстведт
42
Торстведт
10
Берарди
10
Байрами
35
Сейде
35
Сейде
10
Байрами
16
Фраттези
20
Цортеа
20
Цортеа
16
Фраттези
9
Пинамонти
92
Дефрель
92
Дефрель
9
Пинамонти
5
Калдирола
4
Марлон
4
Марлон
5
Калдирола
8
Сенси
19
Биринделли
19
Биринделли
8
Сенси
10
Капрари
6
Ровелла
6
Ровелла
10
Капрари
46
Мота
19
Виньято
19
Виньято
46
Мота
37
Петанья
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
37
Петанья
Остались в запасе
Сассуоло
Монца
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
21
Абду Харруи
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
Главный тренер
Алессио Дионизи
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
10
Филиппо Раноккья
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
21
Абду Харруи
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
Остались в запасе
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
10
Филиппо Раноккья
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Сассуоло - Монца
1
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
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