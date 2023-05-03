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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Сассуоло
Лацио - Сассуоло: обзор матча 03 мая 2023
Лацио
03.05.2023, среда, 22:00
Италия. Серия А, 33 тур
2 : 0
Завершен
Сассуоло
14'
Ф. Андерсон
90+2'
Т. Башич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Сассуоло
ГОЛ! 2:0!
Т. Башич
Пас отдал
М. Дзакканьи
90'
+2
88'
Замена
М. Эрлич
️️️️
Руан
Желтая карточка
М. Лаццари
84'
82'
Желтая карточка
Д. Тольян
81'
Замена
К. Торстведт
️️️️
П. Мба Обьянг
73'
Замена
Д. Тольян
️️️️
Н. Цортеа
Замена
Т. Башич
️️️️
М. Антонио
73'
72'
Замена
А. Альварес
️️️️
Г. Дефрель
Замена
Э. Хюсай
️️️️
А. Марушич
68'
Замена
Педро
️️️️
Ч. Иммобиле
68'
Желтая карточка
А. Марушич
62'
60'
Желтая карточка
Н. Цортеа
51'
Желтая карточка
Руан
46'
Замена
Н. Байрами
️️️️
А. Лорьенте
Замена
С. Милинкович-Савич
️️️️
М. Весино
45'
41'
Желтая карточка
Д. Берарди
Желтая карточка
Л. Альберто
40'
27'
Желтая карточка
А. Лорьенте
ГОЛ! 1:0!
Ф. Андерсон
Пас отдал
М. Антонио
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
4
Патрик
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
15
Матиас Весино
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
4
Руан
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
45
Арман Лорьенте
ПВ
10
Доменико Берарди
ПВ
20
Надир Цортеа
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Лацио
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
93
Мохаммед Фарес
ЛП
50
Марко Бертини
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
9
Педро
ПВ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
21
Абду Харруи
ЦП
10
Недим Байрами
АП
42
Кристиан Торстведт
АП
9
Агустин Альварес
ЦФ
4-2-3-1
49
Проведель
77
Марушич
4
Патрик
16
Казале
29
Лаццари
15
Весино
8
Антонио
7
Андерсон
18
Альберто
10
Дзакканьи
9
Иммобиле
3-3-3-1
47
Консильи
4
Руан
67
Феррари
13
Рожерио
16
Фраттези
14
Мба Обьянг
7
Энрике
20
Цортеа
10
Берарди
45
Лорьенте
92
Дефрель
77
Марушич
4
Хюсай
4
Хюсай
77
Марушич
15
Весино
22
Милинкович-Савич
22
Милинкович-Савич
15
Весино
8
Антонио
19
Башич
19
Башич
8
Антонио
9
Иммобиле
9
Педро
9
Педро
9
Иммобиле
4
Руан
6
Эрлич
6
Эрлич
4
Руан
20
Цортеа
22
Тольян
22
Тольян
20
Цортеа
45
Лорьенте
10
Байрами
10
Байрами
45
Лорьенте
14
Мба Обьянг
42
Торстведт
42
Торстведт
14
Мба Обьянг
92
Дефрель
9
Альварес
9
Альварес
92
Дефрель
Остались в запасе
Лацио
Сассуоло
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
93
Мохаммед Фарес
ЛП
50
Марко Бертини
ОП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
21
Абду Харруи
ЦП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
93
Мохаммед Фарес
ЛП
50
Марко Бертини
ОП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
21
Абду Харруи
ЦП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Лацио - Сассуоло
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
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