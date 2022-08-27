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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Сассуоло
Специя - Сассуоло: обзор матча 27 августа 2022
Специя
27.08.2022, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 3 тур
2 : 2
Завершен
Сассуоло
30'
С. Бастони
45+3'
М. Нзола (П)
27'
Д. Фраттези
50'
А. Пинамонти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Специя - Сассуоло
Вторая желтая
А. Экдаль
81'
Замена
Д. Сала
️️️️
С. Бастони
78'
77'
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
Г. Кирьякопулос
77'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
А. Пинамонти
69'
Замена
К. Торстведт
️️️️
Д. Фраттези
Желтая карточка
А. Экдаль
68'
Замена
А. Экдаль
️️️️
М. Бурабиа
66'
Замена
Д. Верде
️️️️
К. Агудело
66'
Замена
В. Коваленко
️️️️
Д. Стрелец
58'
50'
ГОЛ! 2:2!
А. Пинамонти
Пас отдал
Д. Тольян
Замена
М. Кальдара
️️️️
П. Христов
46'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Нзола
45'
+3
45'
+1
Желтая карточка
Д. Феррари
ГОЛ! 1:1!
С. Бастони
30'
27'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фраттези
Пас отдал
Г. Кирьякопулос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Симоне Бастони
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
13
Давид Стрелец
ЦФ
70
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
13
Рожерио
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
7
Матеус Энрике
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Специя
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Джакопо Сала
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
7
Суф Подгоряну
ПВ
11
Леандру Санка
ПВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
19
Юлиус Бек
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
21
Абду Харруи
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
9
Агустин Альварес
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
4-2-2-2
1
Дронговски
13
Реца
55
Христов
43
Николау
4
Кивиор
10
Бастони
10
Бурабиа
11
Гьяси
7
Агудело
70
Нзола
13
Стрелец
3-2-3-1-1
47
Консильи
77
Кирьякопулос
6
Эрлич
67
Феррари
22
Тольян
13
Рожерио
7
Энрике
16
Фраттези
20
Лопес
10
Берарди
9
Пинамонти
55
Христов
23
Кальдара
23
Кальдара
55
Христов
10
Бурабиа
8
Экдаль
8
Экдаль
10
Бурабиа
10
Бастони
7
Сала
7
Сала
10
Бастони
13
Стрелец
21
Коваленко
21
Коваленко
13
Стрелец
7
Агудело
10
Верде
10
Верде
7
Агудело
77
Кирьякопулос
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
77
Кирьякопулос
16
Фраттези
42
Торстведт
42
Торстведт
16
Фраттези
9
Пинамонти
92
Дефрель
92
Дефрель
9
Пинамонти
Остались в запасе
Специя
Сассуоло
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
3
Эмиль Хольм
ПЗ
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
11
Леандру Санка
ПВ
19
Юлиус Бек
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
21
Абду Харруи
ЦП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
9
Агустин Альварес
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
3
Эмиль Хольм
ПЗ
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
11
Леандру Санка
ПВ
19
Юлиус Бек
ЦФ
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
21
Абду Харруи
ЦП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
9
Агустин Альварес
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Специя - Сассуоло
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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