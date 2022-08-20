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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Лечче
Сассуоло - Лечче: обзор матча 20 августа 2022
Сассуоло
20.08.2022, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
1 : 0
Завершен
Лечче
40'
Д. Берарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сассуоло - Лечче
Желтая карточка
Д. Тольян
90'
+5
Замена
К. Айхан
️️️️
Г. Кирьякопулос
90'
+5
90'
Замена
М. Листковски
️️️️
Г. Стрефецца
80'
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
Ж. Гонсалес
80'
Замена
Л. Коломбо
️️️️
А. Сесай
Замена
А. Харруи
️️️️
Д. Фраттези
80'
Желтая карточка
Д. Фраттези
77'
71'
Замена
Т. Йоханн Хельгасон
️️️️
К. Бистрович
68'
Желтая карточка
Ж. Гонсалес
Желтая карточка
Рожерио
66'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
А. Пинамонти
64'
Замена
К. Торстведт
️️️️
М. Энрике
64'
Желтая карточка
Д. Берарди
55'
46'
Замена
Л. Банда
️️️️
Ф. Ди Франческо
ГОЛ! 1:0!
Д. Берарди
40'
Желтая карточка
М. Энрике
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
13
Рожерио
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
7
Матеус Энрике
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
29
Алексис Бли
ОП
23
Мортен Юльманн
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
21
Абду Харруи
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
9
Агустин Альварес
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Лечче
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Марко Блеве
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
26
Маттиа Чуччи
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
29
Марчин Листковски
ЦФ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
21
Пабло Родригес
ЦФ
3-2-3-1-1
47
Консильи
77
Кирьякопулос
6
Эрлич
67
Феррари
13
Рожерио
22
Тольян
7
Энрике
20
Лопес
16
Фраттези
10
Берарди
9
Пинамонти
3-2-2-2-1
30
Фальконе
6
Башкиротто
15
Жандре
25
Галло
29
Бли
23
Юльманн
8
Бистрович
16
Гонсалес
7
Стрефецца
29
Ди Франческо
9
Сесай
77
Кирьякопулос
23
Айхан
23
Айхан
77
Кирьякопулос
16
Фраттези
21
Харруи
21
Харруи
16
Фраттези
7
Энрике
42
Торстведт
42
Торстведт
7
Энрике
9
Пинамонти
92
Дефрель
92
Дефрель
9
Пинамонти
8
Бистрович
21
Хельгасон
21
Хельгасон
8
Бистрович
16
Гонсалес
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
16
Гонсалес
29
Ди Франческо
19
Банда
19
Банда
29
Ди Франческо
9
Сесай
29
Коломбо
29
Коломбо
9
Сесай
7
Стрефецца
29
Листковски
29
Листковски
7
Стрефецца
Остались в запасе
Сассуоло
Лечче
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
4
Руан
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
9
Агустин Альварес
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Марко Блеве
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
26
Маттиа Чуччи
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
21
Пабло Родригес
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
4
Руан
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
9
Агустин Альварес
ЦФ
Остались в запасе
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Марко Блеве
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
26
Маттиа Чуччи
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
21
Пабло Родригес
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Сассуоло - Лечче
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
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