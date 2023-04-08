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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Сассуоло
Верона - Сассуоло: обзор матча 08 апреля 2023
Верона
08.04.2023, суббота, 19:30
Италия. Серия А, 29 тур
2 : 1
Завершен
Сассуоло
84'
Ф. Чеккерини
90+5'
А. Гайч
34'
А. Харруи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верона - Сассуоло
ГОЛ! 2:1!
А. Гайч
90'
+5
90'
Желтая карточка
М. Лопес
Желтая карточка
Д. Маньяни
89'
87'
Замена
А. Альварес
️️️️
А. Пинамонти
Желтая карточка
К. Ласанья
85'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Чеккерини
Пас отдал
С. Нгонг
84'
82'
Замена
Н. Байрами
️️️️
А. Лорьенте
82'
Замена
К. Торстведт
️️️️
Д. Фраттези
Замена
А. Гайч
️️️️
Ф. Терраччано
81'
68'
Замена
М. Энрике
️️️️
А. Харруи
68'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Д. Берарди
Замена
Я. Каллон
️️️️
Д. Фараони
68'
Замена
М. Джурич
️️️️
С. Верди
61'
57'
Желтая карточка
А. Пинамонти
48'
Желтая карточка
Руан
Замена
С. Нгонг
️️️️
М. Велозу
46'
Замена
Ф. Чеккерини
️️️️
Д. Доиг
46'
Желтая карточка
М. Велозу
43'
34'
ГОЛ! 0:1!
А. Харруи
Пас отдал
Д. Берарди
20'
Желтая карточка
А. Лорьенте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
90
Симоне Верди
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
4
Руан
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
11
Яя Каллон
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
24
Джейден Браф
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
7
Матеус Энрике
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
10
Недим Байрами
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
9
Агустин Альварес
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
3-3-1-2-1
96
Монтипо
42
Терраччано
96
Маньяни
4
Хин
3
Доиг
61
Тамез
19
Фараони
44
Велозу
90
Верди
8
Дуда
15
Ласанья
4-3-2-1
47
Консильи
22
Тольян
4
Руан
6
Эрлич
13
Рожерио
16
Фраттези
20
Лопес
21
Харруи
45
Лорьенте
10
Берарди
9
Пинамонти
3
Доиг
11
Чеккерини
11
Чеккерини
3
Доиг
19
Фараони
11
Каллон
11
Каллон
19
Фараони
44
Велозу
16
Нгонг
16
Нгонг
44
Велозу
42
Терраччано
19
Гайч
19
Гайч
42
Терраччано
90
Верди
11
Джурич
11
Джурич
90
Верди
21
Харруи
7
Энрике
7
Энрике
21
Харруи
16
Фраттези
42
Торстведт
42
Торстведт
16
Фраттези
45
Лорьенте
10
Байрами
10
Байрами
45
Лорьенте
9
Пинамонти
9
Альварес
9
Альварес
9
Пинамонти
10
Берарди
92
Дефрель
92
Дефрель
10
Берарди
Остались в запасе
Верона
Сассуоло
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
24
Джейден Браф
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
20
Надир Цортеа
ПВ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
24
Джейден Браф
ЦФ
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
20
Надир Цортеа
ПВ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Верона - Сассуоло
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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