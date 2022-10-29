Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Сассуоло
Наполи - Сассуоло: обзор матча 29 октября 2022
Наполи
29.10.2022, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 12 тур
4 : 0
Завершен
Сассуоло
4'
В. Осимхен
19'
В. Осимхен
36'
Х. Кварацхелия
77'
В. Осимхен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Сассуоло
86'
Замена
А. Харруи
️️️️
Д. Фраттези
84'
Вторая желтая
А. Лорьенте
Замена
М. Политано
️️️️
Д. Ди Лоренцо
84'
Замена
Д. Демме
️️️️
С. Лоботка
84'
84'
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
М. Лопес
ГОЛ! 4:0!
В. Осимхен
77'
76'
Желтая карточка
А. Лорьенте
75'
Желтая карточка
М. Лопес
Замена
Д. Распадори
️️️️
Х. Кварацхелия
71'
65'
Замена
А. Альварес
️️️️
А. Пинамонти
65'
Замена
М. Энрике
️️️️
К. Торстведт
Замена
Э. Эльмас
️️️️
П. Зелински
56'
Замена
Л. Эстигард
️️️️
Ф. Ангисса
56'
47'
Замена
Х. Траоре
️️️️
Э. Сейде
ГОЛ! 3:0!
Х. Кварацхелия
Пас отдал
М. Руй
36'
ГОЛ! 2:0!
В. Осимхен
Пас отдал
Х. Кварацхелия
19'
ГОЛ! 1:0!
В. Осимхен
Пас отдал
Х. Кварацхелия
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Наполи
12
Давиде Марфелла
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
21
Абду Харруи
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
16
Лука Д'Андреа
АП
9
Агустин Альварес
ЦФ
9
Жанис Антист
ЦФ
4-3-2-1
1
Мерет
6
Мариу Руй
15
Жуан
3
Мин-Джэ
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
68
Лоботка
20
Зелински
7
Кварацхелия
11
Лосано
45
Осимхен
4-2-3-1
47
Консильи
22
Тольян
6
Эрлич
67
Феррари
13
Рожерио
16
Фраттези
20
Лопес
45
Лорьенте
42
Торстведт
35
Сейде
9
Пинамонти
99
Ангисса
5
Эстигард
5
Эстигард
99
Ангисса
68
Лоботка
6
Демме
6
Демме
68
Лоботка
20
Зелински
99
Эльмас
99
Эльмас
20
Зелински
22
Ди Лоренцо
21
Политано
21
Политано
22
Ди Лоренцо
7
Кварацхелия
18
Распадори
18
Распадори
7
Кварацхелия
16
Фраттези
21
Харруи
21
Харруи
16
Фраттези
20
Лопес
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
20
Лопес
42
Торстведт
7
Энрике
7
Энрике
42
Торстведт
35
Сейде
25
Траоре
25
Траоре
35
Сейде
9
Пинамонти
9
Альварес
9
Альварес
9
Пинамонти
Остались в запасе
Наполи
Сассуоло
12
Давиде Марфелла
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
25
Джанлука Пеголо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
16
Лука Д'Андреа
АП
9
Жанис Антист
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
12
Давиде Марфелла
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
16
Лука Д'Андреа
АП
9
Жанис Антист
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Наполи - Сассуоло
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Наполи
Сассуоло
Мареска объяснил, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Наполи»
Вчера, 09:02
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Манчестер Сити» и «Наполи» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Мареска объяснил, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Наполи»
Вчера, 09:02
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Манчестер Сити» и «Наполи» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+