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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Наполи
Сассуоло - Наполи: обзор матча 17 февраля 2023
Сассуоло
17.02.2023, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
0 : 2
Завершен
Наполи
12'
Х. Кварацхелия
33'
В. Осимхен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сассуоло - Наполи
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
М. Лопес
85'
Замена
А. Альварес
️️️️
Д. Фраттези
85'
85'
Замена
А. Дзербин
️️️️
Э. Эльмас
84'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
В. Осимхен
Желтая карточка
М. Лопес
81'
Замена
К. Торстведт
️️️️
М. Энрике
79'
Замена
Э. Сейде
️️️️
Н. Байрами
79'
78'
Замена
И. Лосано
️️️️
Х. Кварацхелия
78'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
Ф. Ангисса
68'
Желтая карточка
П. Зелински
58'
Замена
П. Зелински
️️️️
М. Политано
Замена
А. Пинамонти
️️️️
Г. Дефрель
57'
53'
Желтая карточка
Э. Эльмас
Желтая карточка
А. Лорьенте
43'
33'
ГОЛ! 0:2!
В. Осимхен
Пас отдал
А. Ррахмани
12'
ГОЛ! 0:1!
Х. Кварацхелия
Пас отдал
М. Оливера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
10
Недим Байрами
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
42
Кристиан Торстведт
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
9
Агустин Альварес
ЦФ
Наполи
12
Давиде Марфелла
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
3-3-3-1
47
Консильи
13
Рожерио
4
Руан
6
Эрлич
16
Фраттези
20
Лопес
7
Энрике
20
Цортеа
10
Байрами
45
Лорьенте
92
Дефрель
4-2-3-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
3
Мин-Джэ
17
Оливера
99
Ангисса
68
Лоботка
21
Политано
99
Эльмас
7
Кварацхелия
45
Осимхен
20
Лопес
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
20
Лопес
7
Энрике
42
Торстведт
42
Торстведт
7
Энрике
10
Байрами
35
Сейде
35
Сейде
10
Байрами
92
Дефрель
9
Пинамонти
9
Пинамонти
92
Дефрель
16
Фраттези
9
Альварес
9
Альварес
16
Фраттези
99
Ангисса
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
99
Ангисса
21
Политано
20
Зелински
20
Зелински
21
Политано
99
Эльмас
24
Дзербин
24
Дзербин
99
Эльмас
7
Кварацхелия
11
Лосано
11
Лосано
7
Кварацхелия
45
Осимхен
18
Симеоне
18
Симеоне
45
Осимхен
Остались в запасе
Сассуоло
Наполи
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
21
Абду Харруи
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
Главный тренер
Алессио Дионизи
12
Давиде Марфелла
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
21
Абду Харруи
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
Остались в запасе
12
Давиде Марфелла
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Сассуоло - Наполи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
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