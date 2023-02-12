Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Сассуоло
Удинезе - Сассуоло: обзор матча 12 февраля 2023
Удинезе
12.02.2023, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 22 тур
2 : 2
Завершен
Сассуоло
1'
И. Удогие
28'
Я. Бийол
6'
М. Энрике
45+1'
Н. Перес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Удинезе - Сассуоло
87'
Замена
Д. Феррари
️️️️
А. Лорьенте
Замена
Э. Эбосс
️️️️
Н. Перес
86'
Замена
С. Пафунди
️️️️
Л. Самарджич
86'
Желтая карточка
Н. Перес
81'
Замена
Т. Арслан
️️️️
З. Ловрич
80'
Замена
И. Саксесс
️️️️
Бету
72'
67'
Замена
А. Пинамонти
️️️️
Г. Дефрель
67'
Замена
А. Харруи
️️️️
Р. Маркицца
56'
Желтая карточка
Н. Цортеа
Желтая карточка
К. Эхизибуе
55'
Замена
Ф. Товен
️️️️
Р. Перейра
46'
46'
Замена
М. Лопес
️️️️
П. Мба Обьянг
45'
+1
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Н. Перес
31'
Желтая карточка
А. Лорьенте
ГОЛ! 2:1!
Я. Бийол
Пас отдал
Л. Самарджич
28'
12'
Замена
Н. Байрами
️️️️
Д. Берарди
6'
ГОЛ! 1:1!
М. Энрике
ГОЛ! 1:0!
И. Удогие
Пас отдал
Я. Бийол
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
15
Уолес
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
37
Роберто Перейра
АП
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
10
Доменико Берарди
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
25
Адам Масина
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
10
Флориан Товен
ПВ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
70
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
21
Абду Харруи
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Недим Байрами
АП
42
Кристиан Торстведт
АП
16
Лука Д'Андреа
АП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
9
Агустин Альварес
ЦФ
3-3-1-2-1
16
Сильвестри
50
Бекао
15
Бийол
18
Перес
13
Удогие
15
Уолес
3
Эхизибуе
4
Ловрич
37
Перейра
10
Самарджич
23
Бету
3-3-3-1
47
Консильи
6
Эрлич
4
Руан
5
Маркицца
16
Фраттези
14
Мба Обьянг
7
Энрике
10
Берарди
45
Лорьенте
20
Цортеа
92
Дефрель
18
Перес
77
Эбосс
77
Эбосс
18
Перес
4
Ловрич
30
Арслан
30
Арслан
4
Ловрич
10
Самарджич
20
Пафунди
20
Пафунди
10
Самарджич
37
Перейра
10
Товен
10
Товен
37
Перейра
23
Бету
90
Саксесс
90
Саксесс
23
Бету
45
Лорьенте
67
Феррари
67
Феррари
45
Лорьенте
5
Маркицца
21
Харруи
21
Харруи
5
Маркицца
14
Мба Обьянг
20
Лопес
20
Лопес
14
Мба Обьянг
10
Берарди
10
Байрами
10
Байрами
10
Берарди
92
Дефрель
9
Пинамонти
9
Пинамонти
92
Дефрель
Остались в запасе
Удинезе
Сассуоло
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
25
Адам Масина
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
70
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
42
Кристиан Торстведт
АП
16
Лука Д'Андреа
АП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
9
Агустин Альварес
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
25
Адам Масина
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
70
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
42
Кристиан Торстведт
АП
16
Лука Д'Андреа
АП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
9
Агустин Альварес
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Удинезе - Сассуоло
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
Новости команд
Все
Удинезе
Сассуоло
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+