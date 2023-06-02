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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Фиорентина
Сассуоло - Фиорентина: обзор матча 02 июня 2023
Сассуоло
02.06.2023, пятница, 21:30
Италия. Серия А, 38 тур
1 : 3
Завершен
Фиорентина
70'
Д. Берарди (П)
47'
А. Кабрал
79'
Р. Сапонара
83'
Н. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сассуоло - Фиорентина
Желтая карточка
Р. Маркицца
90'
+2
Красная карточка
Рожерио
88'
Замена
М. Мюлдюр
️️️️
Д. Берарди
84'
83'
ГОЛ! 1:3!
Н. Гонсалес
Пас отдал
Р. Сапонара
Вторая желтая
Руан
82'
82'
Замена
А. Бьянко
️️️️
С. Амрабат
79'
ГОЛ! 1:2!
Р. Сапонара
Пас отдал
А. Терзич
Замена
Р. Маркицца
️️️️
А. Пинамонти
74'
73'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
Н. Иконе
73'
Замена
Л. Венути
️️️️
Додо
70'
Желтая карточка
А. Кабрал
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Берарди
70'
Замена
Н. Байрами
️️️️
М. Лопес
58'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Э. Сейде
58'
58'
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
А. Дункан
57'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
К. Куаме
Желтая карточка
Руан
55'
47'
ГОЛ! 0:1!
А. Кабрал
Замена
Ф. Романья
️️️️
Д. Феррари
46'
45'
Желтая карточка
К. Куаме
32'
Желтая карточка
Л. Раньери
Желтая карточка
Д. Берарди
32'
7'
Желтая карточка
А. Терзич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
1
Алессандро Руссо
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
4
Руан
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
21
Абду Харруи
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Алекса Терзич
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
10
Недим Байрами
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
40
Томмазо Ваннукки
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Лука Йович
ЦФ
4-3-2-1
1
Руссо
13
Рожерио
4
Руан
67
Феррари
22
Тольян
21
Харруи
20
Лопес
7
Энрике
35
Сейде
10
Берарди
9
Пинамонти
4-3-1-2
31
Черофолини
17
Додо
20
Раньери
28
Мартинес
3
Терзич
8
Кастровилли
4
Амрабат
32
Дункан
93
Иконе
8
Куаме
19
Кабрал
9
Пинамонти
5
Маркицца
5
Маркицца
9
Пинамонти
67
Феррари
19
Романья
19
Романья
67
Феррари
10
Берарди
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
10
Берарди
20
Лопес
10
Байрами
10
Байрами
20
Лопес
35
Сейде
92
Дефрель
92
Дефрель
35
Сейде
17
Додо
5
Венути
5
Венути
17
Додо
32
Дункан
7
Бонавентура
7
Бонавентура
32
Дункан
4
Амрабат
42
Бьянко
42
Бьянко
4
Амрабат
93
Иконе
17
Сапонара
17
Сапонара
93
Иконе
8
Куаме
31
Гонсалес
31
Гонсалес
8
Куаме
Остались в запасе
Сассуоло
Фиорентина
47
Андреа Консильи
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
Главный тренер
Алессио Дионизи
1
Пьетро Террачиано
ВР
40
Томмазо Ваннукки
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
47
Андреа Консильи
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
40
Томмазо Ваннукки
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Сассуоло - Фиорентина
3
2
4
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Читта дель Триколоре
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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