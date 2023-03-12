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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Сассуоло
Рома - Сассуоло: обзор матча 12 марта 2023
Рома
12.03.2023, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 26 тур
3 : 4
Завершен
Сассуоло
26'
Н. Залевски
51'
П. Дибала
90+5'
Д. Вейналдум
13'
А. Лорьенте
18'
А. Лорьенте
45+4'
Д. Берарди (П)
75'
А. Пинамонти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Сассуоло
ГОЛ! 3:4!
Д. Вейналдум
Пас отдал
К. Смоллинг
90'
+5
88'
Замена
Р. Маркицца
️️️️
Рожерио
Желтая карточка
М. Камара
86'
Замена
Й. Майчрзак
️️️️
Т. Абрахам
78'
Замена
К. Вольпато
️️️️
Н. Залевски
78'
77'
Замена
Н. Байрами
️️️️
Д. Берарди
77'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
А. Лорьенте
75'
ГОЛ! 2:4!
А. Пинамонти
Пас отдал
А. Лорьенте
Желтая карточка
Р. Ибаньес
73'
64'
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
М. Лопес
64'
Замена
М. Эрлич
️️️️
Руан
59'
Желтая карточка
Руан
Замена
М. Камара
️️️️
Н. Матич
56'
Желтая карточка
Н. Матич
54'
ГОЛ! 2:3!
П. Дибала
Пас отдал
С. Эль-Шаарави
51'
50'
Желтая карточка
М. Лопес
Замена
П. Дибала
️️️️
Э. Бове
46'
Замена
Р. Карсдорп
️️️️
Л. Спинаццола
46'
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Д. Берарди
Красная карточка
М. Кумбула
45'
+3
ГОЛ! 1:2!
Н. Залевски
Пас отдал
Л. Спинаццола
26'
18'
ГОЛ! 0:2!
А. Лорьенте
Пас отдал
Д. Берарди
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Лорьенте
Желтая карточка
К. Смоллинг
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
2
Мади Камара
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
10
Недим Байрами
АП
42
Кристиан Торстведт
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
9
Агустин Альварес
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Патрисиу
3
Кумбула
6
Смоллинг
3
Ибаньес
37
Спинаццола
18
Матич
59
Залевски
8
Бове
23
Вейналдум
8
Эль-Шаарави
18
Абрахам
4-3-2-1
47
Консильи
22
Тольян
67
Феррари
4
Руан
13
Рожерио
20
Лопес
7
Энрике
16
Фраттези
45
Лорьенте
10
Берарди
9
Пинамонти
37
Спинаццола
2
Карсдорп
2
Карсдорп
37
Спинаццола
18
Матич
2
Камара
2
Камара
18
Матич
59
Залевски
7
Вольпато
7
Вольпато
59
Залевски
8
Бове
21
Дибала
21
Дибала
8
Бове
18
Абрахам
30
Майчрзак
30
Майчрзак
18
Абрахам
13
Рожерио
5
Маркицца
5
Маркицца
13
Рожерио
4
Руан
6
Эрлич
6
Эрлич
4
Руан
20
Лопес
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
20
Лопес
10
Берарди
10
Байрами
10
Байрами
10
Берарди
45
Лорьенте
92
Дефрель
92
Дефрель
45
Лорьенте
Остались в запасе
Рома
Сассуоло
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
21
Абду Харруи
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
20
Надир Цортеа
ПВ
9
Агустин Альварес
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
21
Абду Харруи
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
20
Надир Цортеа
ПВ
9
Агустин Альварес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Рома - Сассуоло
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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