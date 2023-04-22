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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Салернитана - Сассуоло
Салернитана - Сассуоло: обзор матча 22 апреля 2023
Салернитана
22.04.2023, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 31 тур
3 : 0
Завершен
Сассуоло
9'
Л. Пирола
20'
Б. Диа
65'
Л. Кулибали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Салернитана - Сассуоло
Замена
К. Пентек
️️️️
Н. Гьембер
88'
82'
Замена
Р. Маркицца
️️️️
Рожерио
80'
Желтая карточка
Руан
78'
Желтая карточка
М. Энрике
73'
Замена
А. Альварес
️️️️
А. Лорьенте
Замена
Э. Бохинен
️️️️
Л. Кулибали
73'
Замена
У. Троост-Эконг
️️️️
М. Ловато
72'
Замена
П. Маццокки
️️️️
Э. Ботхейм
72'
Желтая карточка
Д. Бронн
70'
68'
Замена
К. Торстведт
️️️️
М. Лопес
68'
Замена
Э. Сейде
️️️️
Г. Дефрель
ГОЛ! 3:0!
Л. Кулибали
Пас отдал
Б. Диа
65'
Замена
Д. Бронн
️️️️
Л. Пирола
58'
46'
Замена
А. Пинамонти
️️️️
Д. Фраттези
ГОЛ! 2:0!
Б. Диа
Пас отдал
Э. Ботхейм
20'
ГОЛ! 1:0!
Л. Пирола
Пас отдал
Н. Гьембер
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
22
Булайе Диа
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
10
Недим Байрами
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Салернитана
19
Винченцо Фьорилло
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
9
Агустин Альварес
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
4-4-2
13
Очоа
6
Брадарич
23
Гьембер
5
Пирола
5
Ловато
20
Кастанос
29
Кулибали
52
Вилена
87
Кандрева
22
Ботхейм
22
Диа
4-3-2-1
47
Консильи
22
Тольян
67
Феррари
4
Руан
13
Рожерио
16
Фраттези
20
Лопес
7
Энрике
45
Лорьенте
10
Байрами
92
Дефрель
5
Пирола
6
Бронн
6
Бронн
5
Пирола
5
Ловато
5
Троост-Эконг
5
Троост-Эконг
5
Ловато
22
Ботхейм
2
Маццокки
2
Маццокки
22
Ботхейм
29
Кулибали
32
Бохинен
32
Бохинен
29
Кулибали
23
Гьембер
9
Пентек
9
Пентек
23
Гьембер
13
Рожерио
5
Маркицца
5
Маркицца
13
Рожерио
20
Лопес
42
Торстведт
42
Торстведт
20
Лопес
92
Дефрель
35
Сейде
35
Сейде
92
Дефрель
45
Лорьенте
9
Альварес
9
Альварес
45
Лорьенте
16
Фраттези
9
Пинамонти
9
Пинамонти
16
Фраттези
Остались в запасе
Салернитана
Сассуоло
19
Винченцо Фьорилло
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Салернитана - Сассуоло
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Ареки
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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