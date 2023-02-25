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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Сассуоло
Лечче - Сассуоло: обзор матча 25 февраля 2023
Лечче
25.02.2023, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 24 тур
0 : 1
Завершен
Сассуоло
65'
К. Торстведт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лечче - Сассуоло
90'
+5
Замена
Д. Феррари
️️️️
Д. Берарди
83'
Замена
Э. Сейде
️️️️
Н. Байрами
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
Ю. Мале
80'
Желтая карточка
Ф. Башкиротто
74'
Замена
Ж. Гонсалес
️️️️
А. Бли
73'
65'
ГОЛ! 0:1!
К. Торстведт
Пас отдал
Д. Берарди
61'
Замена
А. Пинамонти
️️️️
Г. Дефрель
61'
Замена
К. Торстведт
️️️️
Д. Фраттези
60'
Замена
М. Лопес
️️️️
П. Мба Обьянг
Замена
Р. Уден
️️️️
Л. Банда
46'
Замена
Л. Коломбо
️️️️
А. Сесай
46'
35'
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
22'
Желтая карточка
Д. Берарди
Желтая карточка
Л. Банда
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
23
Мортен Юльманн
ОП
14
Юссеф Мале
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
19
Ламек Банда
ПВ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
10
Недим Байрами
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
20
Надир Цортеа
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Лечче
1
Марко Блеве
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Сассуоло
1
Алессандро Руссо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
21
Абду Харруи
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
42
Кристиан Торстведт
АП
9
Агустин Альварес
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Фальконе
25
Галло
15
Жандре
13
Туйя
6
Башкиротто
29
Бли
23
Юльманн
14
Мале
7
Стрефецца
19
Банда
9
Сесай
3-3-3-1
47
Консильи
6
Эрлич
4
Руан
13
Рожерио
16
Фраттези
14
Мба Обьянг
7
Энрике
20
Цортеа
10
Байрами
10
Берарди
92
Дефрель
29
Бли
16
Гонсалес
16
Гонсалес
29
Бли
14
Мале
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
14
Мале
19
Банда
10
Уден
10
Уден
19
Банда
9
Сесай
29
Коломбо
29
Коломбо
9
Сесай
10
Берарди
67
Феррари
67
Феррари
10
Берарди
14
Мба Обьянг
20
Лопес
20
Лопес
14
Мба Обьянг
16
Фраттези
42
Торстведт
42
Торстведт
16
Фраттези
10
Байрами
35
Сейде
35
Сейде
10
Байрами
92
Дефрель
9
Пинамонти
9
Пинамонти
92
Дефрель
Остались в запасе
Лечче
Сассуоло
1
Марко Блеве
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
34
Джоэль Перссон
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
1
Алессандро Руссо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
21
Абду Харруи
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
9
Агустин Альварес
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
1
Марко Блеве
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
34
Джоэль Перссон
ЦФ
Остались в запасе
1
Алессандро Руссо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
21
Абду Харруи
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
9
Агустин Альварес
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Лечче - Сассуоло
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
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