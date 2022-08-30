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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Милан
Сассуоло - Милан: обзор матча 30 августа 2022
Сассуоло
30.08.2022, вторник, 19:30
Италия. Серия А, 4 тур
0 : 0
Завершен
Милан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сассуоло - Милан
Желтая карточка
А. Альварес
90'
+7
Желтая карточка
Г. Дефрель
86'
Замена
Р. Маркицца
️️️️
Г. Кирьякопулос
84'
Замена
А. Альварес
️️️️
А. Пинамонти
84'
79'
Замена
П. Калюлю
️️️️
С. Кьер
Желтая карточка
Д. Феррари
76'
73'
Замена
Я. Адли
️️️️
О. Жиру
Желтая карточка
М. Лопес
72'
Замена
А. Харруи
️️️️
Д. Фраттези
69'
Замена
М. Энрике
️️️️
К. Торстведт
69'
Желтая карточка
Д. Фраттези
64'
57'
Замена
Ж. Мессьяс
️️️️
А. Салемакерс
57'
Замена
С. Тонали
️️️️
Т. Побега
57'
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
Б. Диас
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Д. Берарди
52'
43'
Желтая карточка
А. Салемакерс
27'
Желтая карточка
Т. Эрнандес
Пенальти не реализован!
Д. Берарди
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
13
Рожерио
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
4
Томмазо Побега
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
21
Браим Диас
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Сассуоло
1
Алессандро Руссо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
21
Абду Харруи
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
16
Лука Д'Андреа
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
9
Агустин Альварес
ЦФ
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
16
Сандро Тонали
ОП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
29
Ясин Адли
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
3-2-2-2-1
47
Консильи
77
Кирьякопулос
6
Эрлич
67
Феррари
13
Рожерио
22
Тольян
20
Лопес
16
Фраттези
42
Торстведт
10
Берарди
9
Пинамонти
4-2-3-1
16
Меньян
24
Флоренци
24
Кьер
23
Томори
19
Эрнандес
4
Побега
10
Беннасер
56
Салемакерс
21
Диас
27
Леау
9
Жиру
77
Кирьякопулос
5
Маркицца
5
Маркицца
77
Кирьякопулос
16
Фраттези
21
Харруи
21
Харруи
16
Фраттези
42
Торстведт
7
Энрике
7
Энрике
42
Торстведт
10
Берарди
92
Дефрель
92
Дефрель
10
Берарди
9
Пинамонти
9
Альварес
9
Альварес
9
Пинамонти
56
Салемакерс
10
Мессьяс
10
Мессьяс
56
Салемакерс
24
Кьер
15
Калюлю
15
Калюлю
24
Кьер
4
Побега
16
Тонали
16
Тонали
4
Побега
21
Диас
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
21
Диас
9
Жиру
29
Адли
29
Адли
9
Жиру
Остались в запасе
Сассуоло
Милан
1
Алессандро Руссо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
16
Лука Д'Андреа
ЦП
Главный тренер
Алессио Дионизи
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
1
Алессандро Руссо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
16
Лука Д'Андреа
ЦП
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Сассуоло - Милан
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
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