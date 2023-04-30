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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Эмполи
Сассуоло - Эмполи: обзор матча 30 апреля 2023
Сассуоло
30.04.2023, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 32 тур
2 : 1
Завершен
Эмполи
82'
Д. Берарди
90+6'
Д. Берарди (П)
11'
Н. Камбьяги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сассуоло - Эмполи
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Берарди
90'
+6
84'
Замена
Л. Кэкачей
️️️️
Ф. Паризи
84'
Замена
М. Сатриано
️️️️
Ф. Капуто
ГОЛ! 1:1!
Д. Берарди
Пас отдал
М. Энрике
82'
Замена
Рожерио
️️️️
Р. Маркицца
77'
Красная карточка
А. Пинамонти
74'
68'
Замена
Я. Фаццини
️️️️
Ф. Бандинелли
68'
Замена
Р. Пикколи
️️️️
Н. Камбьяги
62'
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
А. Грасси
61'
Желтая карточка
Ф. Бандинелли
Желтая карточка
М. Лопес
61'
Замена
Д. Берарди
️️️️
Г. Дефрель
58'
Замена
М. Энрике
️️️️
Н. Байрами
46'
Замена
А. Пинамонти
️️️️
А. Харруи
46'
Замена
Д. Феррари
️️️️
Руан
46'
Желтая карточка
А. Лорьенте
26'
11'
ГОЛ! 0:1!
Н. Камбьяги
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
10
Недим Байрами
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
33
Альберто Грасси
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
7
Матеус Энрике
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
20
Надир Цортеа
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
9
Агустин Альварес
ЦФ
Эмполи
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
32
Николас Хаас
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
4-3-2-1
47
Консильи
5
Маркицца
6
Эрлич
4
Руан
22
Тольян
16
Фраттези
20
Лопес
21
Харруи
10
Байрами
45
Лорьенте
92
Дефрель
4-3-2-1
25
Викарио
24
Эбуехи
5
Луперто
6
Валюкевич
65
Паризи
33
Грасси
18
Марин
23
Бандинелли
8
Бальданци
28
Камбьяги
9
Капуто
5
Маркицца
13
Рожерио
13
Рожерио
5
Маркицца
4
Руан
67
Феррари
67
Феррари
4
Руан
10
Байрами
7
Энрике
7
Энрике
10
Байрами
92
Дефрель
10
Берарди
10
Берарди
92
Дефрель
21
Харруи
9
Пинамонти
9
Пинамонти
21
Харруи
65
Паризи
13
Кэкачей
13
Кэкачей
65
Паризи
23
Бандинелли
10
Фаццини
10
Фаццини
23
Бандинелли
33
Грасси
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
33
Грасси
28
Камбьяги
91
Пикколи
91
Пикколи
28
Камбьяги
9
Капуто
10
Сатриано
10
Сатриано
9
Капуто
Остались в запасе
Сассуоло
Эмполи
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
20
Надир Цортеа
ПВ
9
Агустин Альварес
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
32
Николас Хаас
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
20
Надир Цортеа
ПВ
9
Агустин Альварес
ЦФ
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
32
Николас Хаас
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Сассуоло - Эмполи
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Стадион:
Читта дель Триколоре
Где смотреть матч:
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